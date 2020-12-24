США готовят новые санкции против «Северного потока — 2»

Анастасия Иванова

Администрация действующего президента США Дональда Трампа готовит новый пакет санкций против проекта «Северный поток — 2», который призван сделать его реализацию невозможной, сообщило агентство Reuters.

«Мы наносили удар за ударом, а теперь готовы вонзить кол в сердце этого проекта», — цитирует агентство одного из высокопоставленных американских чиновников, общавшегося с журналистами на условиях анонимности.

Отмечается, что Вашингтон призвал европейских партнеров и частные компании воздержаться от работ по завершению проекта.

По данным собеседников агентства, санкции не коснутся чиновников или правительств, но не уточняется, кого именно могут затронуть ограничения.

Также один из источников заявил, что некоторые европейские организации могут избежать санкций, если приложат «добросовестные усилия, чтобы свернуть свое участие».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила укладку.

В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик «Фортуна» начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.