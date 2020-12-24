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Трамп хочет спецпрокурора для расследования итогов выборов

Трамп хочет спецпрокурора для расследования итогов выборов

Действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул необходимость назначения специального прокурора для расследования предполагаемых фальсификаций на выборах главы государства.

«Увидев массовую фальсификацию голосов на президентских выборах 2020 года, я не согласен с любым человеком, который считает, что сильный, быстрый и справедливый специальный прокурор не нужен незамедлительно. Это были самые коррумпированные выборы в истории нашей страны, и они должны быть внимательно изучены», — написал Трамп в Twitter.

Twitter пометил сообщение Трампа как сомнительное.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что Трамп хочет добиться назначения специального прокурора для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах в США, а также вопросов, связанных с сыном Джозефа Байдена Хантером. Как сообщала газета New York Times, Трамп обсуждал возможность назначить спецпрокурором для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах свою сторонницу-юриста Сидни Пауэлл.

По итогам прошедших 3 ноября выборов избранным президентом считается Байден, Трамп поражения пока не признал. Инаугурация нового президента США состоится 20 января.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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