Украина намерена прекратить вывоз в Россию отработанного ядерного топлива
Украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» с 2021 года планирует прекратить вывоз отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в Россию.
Соответствующее заявление временно исполняющего обязанности президента «Энергоатома» Петра Котина опубликовала пресс-служба компании.
Он отметил, что доставка первой партии отработавшего ядерного топлива с Южно-Украинской АЭС в Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) ожидается в мае следующего года.
Также Котин прогнозирует, что к маю 2021 года будет устранено последнее препятствие, которое не позволяет начать эксплуатацию ЦХОЯТ — завершится достройка подъездного железнодорожного пути к хранилищу на участке «Вильча — Янов».
По версии украинской стороны это поможет «Энергоатому» сэкономить до двухсот миллионов долларов в год.
Он добавил: согласно договору с Российской Федерацией, украинское отработавшее ядерное топливо, которое до нынешнего года вывозилось на переработку и временное хранение в РФ, Украина обязалась забрать по истечении 50-летнего срока.
Как сообщало ИА Newstes, ранее премьер министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что к 2070 году Украина полностью откажется от использования ископаемых видов топлива (уголь, нефть, газ).