Украина намерена прекратить вывоз в Россию отработанного ядерного топлива

Лидия Мартынова

Украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» с 2021 года планирует прекратить вывоз отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в Россию.

Соответствующее заявление временно исполняющего обязанности президента «Энергоатома» Петра Котина опубликовала пресс-служба компании.

«Мы уже прекратили отгружать ОЯТ в РФ. Если ничего не случится экстраординарного, то в следующем году мы ничего не будем поставлять на хранение в РФ», — сказал Котин.

Он отметил, что доставка первой партии отработавшего ядерного топлива с Южно-Украинской АЭС в Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) ожидается в мае следующего года.

Также Котин прогнозирует, что к маю 2021 года будет устранено последнее препятствие, которое не позволяет начать эксплуатацию ЦХОЯТ — завершится достройка подъездного железнодорожного пути к хранилищу на участке «Вильча — Янов».

По версии украинской стороны это поможет «Энергоатому» сэкономить до двухсот миллионов долларов в год.

«Сегодня мы платим России от 150 до 200 миллионов долларов в год за вывоз отработавшего ядерного топлива стрех наших атомных станций — Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской. На Запорожской станции есть свое хранилище», — пояснил глава Энергоатома.

Он добавил: согласно договору с Российской Федерацией, украинское отработавшее ядерное топливо, которое до нынешнего года вывозилось на переработку и временное хранение в РФ, Украина обязалась забрать по истечении 50-летнего срока.

Как сообщало ИА Newstes, ранее премьер министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что к 2070 году Украина полностью откажется от использования ископаемых видов топлива (уголь, нефть, газ).