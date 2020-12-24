Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Украина намерена прекратить вывоз в Россию отработанного ядерного топлива

Украина намерена прекратить вывоз в Россию отработанного ядерного топлива

Украина намерена прекратить вывоз в Россию отработанного ядерного топлива

Украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» с 2021 года планирует прекратить вывоз отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в Россию.

Соответствующее заявление временно исполняющего обязанности президента «Энергоатома» Петра Котина опубликовала пресс-служба компании.

«Мы уже прекратили отгружать ОЯТ в РФ. Если ничего не случится экстраординарного, то в следующем году мы ничего не будем поставлять на хранение в РФ», — сказал Котин.

Он отметил, что доставка первой партии отработавшего ядерного топлива с Южно-Украинской АЭС в Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) ожидается в мае следующего года.

Также Котин прогнозирует, что к маю 2021 года будет устранено последнее препятствие, которое не позволяет начать эксплуатацию ЦХОЯТ — завершится достройка подъездного железнодорожного пути к хранилищу на участке «Вильча — Янов».

По версии украинской стороны это поможет «Энергоатому» сэкономить до двухсот миллионов долларов в год.

«Сегодня мы платим России от 150 до 200 миллионов долларов в год за вывоз отработавшего ядерного топлива стрех наших атомных станций — Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской. На Запорожской станции есть свое хранилище», — пояснил глава Энергоатома.

Он добавил: согласно договору с Российской Федерацией, украинское отработавшее ядерное топливо, которое до нынешнего года вывозилось на переработку и временное хранение в РФ, Украина обязалась забрать по истечении 50-летнего срока.

Как сообщало ИА Newstes, ранее премьер министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что к 2070 году Украина полностью откажется от использования ископаемых видов топлива (уголь, нефть, газ).

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Правительство Эстонии решило ввести локдаун в Таллине
Правительство Эстонии решило ввести локдаун в Таллине
Трамп наложил вето на военный бюджет США на 2021 год
Трамп наложил вето на военный бюджет США на 2021 год
Украина намерена прекратить вывоз в Россию отработанного ядерного топлива
Украина намерена прекратить вывоз в Россию отработанного ядерного
Модная битва: Бейонсе против Дженнифер Лопес
Модная битва: Бейонсе против Дженнифер Лопес
Лидера армянской оппозиции задержали по подозрению в угрозах Пашиняну
Лидера армянской оппозиции задержали по подозрению в угрозах Пашиняну
Полнолуние 30 декабря 2020 года: что можно делать и что нельзя
Полнолуние 30 декабря 2020 года: что можно делать и что нельзя
Российские миротворцы обезвредили 105 км дорог в Карабахе
Российские миротворцы обезвредили 105 км дорог в Карабахе
Житель Мурино мажет стены кошачьими фекалиями, чтобы избавиться от наркоманов
Житель Мурино мажет стены кошачьими фекалиями, чтобы избавиться от
В Самарской области на обеспечение школьников горячим питанием выделят около 1,6 млрд рублей
В Самарской области на обеспечение школьников горячим питанием
Трамп хочет спецпрокурора для расследования итогов выборов
Трамп хочет спецпрокурора для расследования итогов выборов
Минобороны развернуло в Крыму 2 госпиталя для больных коронавирусом
Минобороны развернуло в Крыму 2 госпиталя для больных коронавирусом
Новогодняя елка-2021: приметы и обычаи
Новогодняя елка-2021: приметы и обычаи

Топ на сегодня

Новые дебютантки Tatler: дочь Нателлы Крапивиной, дочь Михаила Турецкого и другие на торжественном обеде
Новые дебютантки Tatler: дочь Нателлы Крапивиной, дочь Михаила
Первый полет корабля Space RIDER Европейского космического агентства ожидается в 2023 году
Первый полет корабля Space RIDER Европейского космического агентства
Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Колумбии
Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства
ВВС США отработали у границ России боевой вылет F-35
ВВС США отработали у границ России боевой вылет F-35
Путин: Насчет смены власти в США… Все будет как обычно
Путин: Насчет смены власти в США… Все будет как обычно

Еще по теме

«Росатом» отложил ввоз отработанного топлива с украинских АЭС
В Украинском государстве начато строительство Централизованного хранилища ОЯТ
Украина перестанет платить России за утилизацию ядерного топлива
На Южно-Украинской АЭС отключили энергоблок