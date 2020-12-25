Алиев объявил поэтапную демобилизацию военнослужащих Азербайджана

Анастасия Иванова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил поэтапную демобилизацию военнослужащих, призванных в связи с военными действиями в Нагорном Карабахе. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано сегодня, 25 декабря, на сайте администрации азербайджанского лидера.

«С 25 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года поэтапно демобилизовать военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации на основании распоряжения президента Азербайджанской Республики от 28 сентября 2020 года», — говорится в документе.

С 12 декабря указом Ильхама Алиева в республике было отменено военное положение, введённое 28 сентября после начала боевых действий в зоне карабахского конфликта.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны должны оставаться на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Был предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.