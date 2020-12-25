Алиев объявил поэтапную демобилизацию военнослужащих Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил поэтапную демобилизацию военнослужащих, призванных в связи с военными действиями в Нагорном Карабахе. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано сегодня, 25 декабря, на сайте администрации азербайджанского лидера.
С 12 декабря указом Ильхама Алиева в республике было отменено военное положение, введённое 28 сентября после начала боевых действий в зоне карабахского конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны должны оставаться на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Был предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.