Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Для восстановления Дебальцево потребуется еще пять лет — ДНР

Для восстановления Дебальцево потребуется еще пять лет — ДНР

Для восстановления Дебальцево потребуется еще пять лет — ДНР

Для полного восстановления города Дебальцево, разрушенного в результате гражданской войны на Донбассе понадобится еще около пяти лет.

К такому выводу пришли в администрации города, исходя из общего объема повреждений, которые были нанесены домам и объектам инфраструктуры в результате боев.

«В целом если идти такими темпами, как сейчас, то для полного восстановления пострадавших от войны жилых и социальных объектов нам понадобится пять лет», — приводит сообщение мэрии агентство ДАН.

По оценке городских властей, в ходе боевых действий на территории города был поврежден 241 многоквартирный дом. При этом часть разрушенного жилого фонда не подлежит восстановлению.

По последним данным, восстановления требуют 124 здания, 76 из которых включены в республиканские программы до 2023 года. Масштабы восстановительных работ весьма значительны.

У зданий имеются осколочные повреждения фасадов и окон, разрушения кладки стен, а также пробоины в плитах и перекрытиях. Встречаются объекты с полным разрушением верхних этажей, а также лестничных маршей. При этом многие жители вынуждены жить в таких домах, за неимением другого жилья.

В частном секторе ситуация еще хуже — от боев пострадало 4536 домов. Срочного восстановления требуют 690 , из которых 290 — разрушены полностью.

При этом в мэрии отмечают, что большая часть социальных объектов города восстановлена. В частности, семь из восьми школ и шесть дошкольных учреждений уже функционируют.

«На сегодня восстановлено 90% пострадавших от войны соцобъектов. Остается невосстановленным здание городского суда, из-за чего суд не осуществляет свою деятельность на территории города, а расположен в Горловке», — отметили и в администрации города.

Ранее ИА Newstes сообщало, что 17 декабря после масштабных восстановительных работ в Дебальцево состоялось открытие спортивного комплекса «Локомотив». Здание было почти разрушено в результате боевых действий в 2014—2015 годах.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

В детских технопарках «Москва» и «Мосгормаш» появились цифровые телескопы
В детских технопарках «Москва» и «Мосгормаш» появились цифровые
Новые мастерские открылись в Ярославской области
Новые мастерские открылись в Ярославской области
Учащиеся из Севастополя заняли 2-е место в конкурсе «Безопасное колесо»
Учащиеся из Севастополя заняли 2-е место в конкурсе «Безопасное
Василиса Володина рассказала, кто и почему разбогатеет в 2021 году
Василиса Володина рассказала, кто и почему разбогатеет в 2021 году
Алиев объявил поэтапную демобилизацию военнослужащих Азербайджана
Алиев объявил поэтапную демобилизацию военнослужащих Азербайджана
На Гавайях вновь проснулся вулкан Килауэа
На Гавайях вновь проснулся вулкан Килауэа
Кабмин разрешил ресторанам работать всю новогоднюю ночь
Кабмин разрешил ресторанам работать всю новогоднюю ночь
Инсайдер рассказал, как Меган Маркл и принц Гарри готовились к Рождеству
Инсайдер рассказал, как Меган Маркл и принц Гарри готовились к
В Астраханской области в 2020 году по программе «Земский учитель» трудоустроены 15 педагогов
В Астраханской области в 2020 году по программе «Земский учитель»
Мининский университет подписал соглашение с Кишиневским государственным педагогическим университетом имени Иона Крянгэ
Мининский университет подписал соглашение с Кишиневским
В 2021 году в Северной Осетии будут созданы 22 центра «Точка роста»
В 2021 году в Северной Осетии будут созданы 22 центра «Точка роста»
Для восстановления Дебальцево потребуется еще пять лет — ДНР
Для восстановления Дебальцево потребуется еще пять лет — ДНР

Топ на сегодня

Елизавета Боярская о браке с Максимом Матвеевым и воспитании детей: "Я заняла позицию за мужем, и мне нравится"
Елизавета Боярская о браке с Максимом Матвеевым и воспитании детей:
В Казанском радиомеханическом колледже состоялась республиканская научно-практическая конференция
В Казанском радиомеханическом колледже состоялась республиканская
Новый вид древесных даманов опознали по брачным песням самцов
Новый вид древесных даманов опознали по брачным песням самцов
Любимые корги, озорные дети, моменты счастья: рождественские открытки разных лет от королевской семьи
Любимые корги, озорные дети, моменты счастья: рождественские открытки
В компании Moderna ожидают, что ее вакцина защитит от британской мутации COVID-19
В компании Moderna ожидают, что ее вакцина защитит от британской

Еще по теме

Минстрой ДНР восстановил после боев общеобразовательную школу в Дебальцево
Минстрой ДНР сообщил об окончании восстановительных работ в трех больницах на севере Республики
В Дебальцево открылись два детских сада, восстановленных после боев зимой 2015 года
Энергетики ДНР оперативно восстановили энергоснабжение Дебальцево, нарушенное огнем ВСУ