Для восстановления Дебальцево потребуется еще пять лет — ДНР

Влада Некрасова

Для полного восстановления города Дебальцево, разрушенного в результате гражданской войны на Донбассе понадобится еще около пяти лет.

К такому выводу пришли в администрации города, исходя из общего объема повреждений, которые были нанесены домам и объектам инфраструктуры в результате боев.

«В целом если идти такими темпами, как сейчас, то для полного восстановления пострадавших от войны жилых и социальных объектов нам понадобится пять лет», — приводит сообщение мэрии агентство ДАН.

По оценке городских властей, в ходе боевых действий на территории города был поврежден 241 многоквартирный дом. При этом часть разрушенного жилого фонда не подлежит восстановлению.

По последним данным, восстановления требуют 124 здания, 76 из которых включены в республиканские программы до 2023 года. Масштабы восстановительных работ весьма значительны.

У зданий имеются осколочные повреждения фасадов и окон, разрушения кладки стен, а также пробоины в плитах и перекрытиях. Встречаются объекты с полным разрушением верхних этажей, а также лестничных маршей. При этом многие жители вынуждены жить в таких домах, за неимением другого жилья.

В частном секторе ситуация еще хуже — от боев пострадало 4536 домов. Срочного восстановления требуют 690 , из которых 290 — разрушены полностью.

При этом в мэрии отмечают, что большая часть социальных объектов города восстановлена. В частности, семь из восьми школ и шесть дошкольных учреждений уже функционируют.

«На сегодня восстановлено 90% пострадавших от войны соцобъектов. Остается невосстановленным здание городского суда, из-за чего суд не осуществляет свою деятельность на территории города, а расположен в Горловке», — отметили и в администрации города.

Ранее ИА Newstes сообщало, что 17 декабря после масштабных восстановительных работ в Дебальцево состоялось открытие спортивного комплекса «Локомотив». Здание было почти разрушено в результате боевых действий в 2014—2015 годах.