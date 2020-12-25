«Газпром» и Белоруссия согласовали цену на газ

Алексей Вольцев

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич договорились о порядке формирования цены на российский газ в 2021 году, сообщила пресс-служба компании.

Соответствующий протокол стороны подписали в Санкт-Петербурге, во встрече также участвовал посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

«Газпром» не указал в пресс-релизе цену поставок.

В свою очередь, пресс-служба белорусского Минэнерго сообщила, что согласованная цена находится «практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой», зафиксированной в межправительственном соглашении 2011 года.

Между «Газпромом» и компанией «Газпром трансгаз Беларусь» до конца нынешнего года действуют контракты на поставку газа и его транспортировку. Цена российского сырья для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров, при этом Минск настаивал на ее снижении.