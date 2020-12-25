Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Парламент Грузии выразил доверие правительству во главе с Гахарией

Парламент Грузии выразил доверие правительству во главе с Гахарией

Парламент Грузии выразил доверие правительству во главе с Гахарией

После более чем семи часов обсуждений парламент Грузии 85 голосами (оппозиция отсутствовала) выразил вотум доверия обновленному составу правительства страны во главе с Георгием Гахарией, а также утвердил новую правительственную программу «Построение европейского государства».

В составе правительства произошло только одно изменение — на вакантную должность министра юстиции выдвинут Гоча Лорткипанидзе. Остальные министры сохранили за собой прежние места.

В кабинет министров вошли: министр регионального развития и инфраструктуры — Майя Цкитишвили, министр юстиции — Гоча Лорткипанидзе, министр внутренних дел — Вахтанг Гомелаури, министр экономики и устойчивого развития — Натия Турнава, министр иностранных дел — Давид Залкалиани, министр финансов — Иване Мачавариани, министр образования, науки, культуры и спорта — Михаил Чхенкели (в ближайшее время из данного министерства будет выведена сфера культуры), министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты — Екатерина Тикарадзе, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства — Леван Давиташвили, министр обороны — Ираклий Гарибашвили и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства — Тея Ахвледиани.

Главной целью программы «Построение европейского государства» является преодоление кризиса, созданного пандемией, быстрое восстановление и развитие экономики, создание стабильной и безопасной среды для каждого гражданина, продолжение структурных реформ.

«В то же время страна продолжит предпринимать усилия на пути к укреплению демократии и стремлению к европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Основной задачей следующих лет будет институциональная, экономическая и социальная подготовка страны к подаче заявки на полноправное членство в ЕС в 2024 году. Исходя из этих целей, усилия правительства Грузии по быстрому восстановлению и развитию экономики страны, а также по построению сильного, единого и демократического государства будут сосредоточены на следующих четырех ключевых областях: внешняя политика, безопасность, разрешение конфликтов и права человека, экономическое развитие, социальная политика и развитие человеческого капитала, государственное управление», — заявляют в правительстве.

ИА Newstes сообщало, что выборы в парламент Грузии десятого созыва состоялись в два тура 31 октября и 21 ноября. «Грузинская мечта» получила в парламенте 90 из 150 мандатов (48,24% или 60 мандатов по пропорциональной системе и 30 по мажоритарной). Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными партиями «Сила в единстве» («Единое национальное движение») — 27,16% (36 мандатов), «Европейская Грузия» — 3,79% (5 мандатов), «Лело для Грузии» — 3,16% (4 мандата), «Альянс патриотов» — 3,14% (4 мандата), «Стратегия Агмашенебели» — 3,15% (4 мандата), «Гирчи» — 2,89% (4 мандата), «Граждане» — 1,33% (2 мандата) и Лейбористская партия — 1% (2 мандата).

Все восемь оппозиционных партий, прошедших в парламент нового созыва, отказываются признавать его результаты, требуя провести повторные выборы. В связи с политическим кризисом между властями и оппозицией проходят переговоры при посредничестве посла США Келли Дегнан и главы представительства ЕС в Грузии Карла Харцеля. По итогам четырех раундов переговоров (12 и 14 ноября и 7 и 8 декабря), несмотря на готовность властей на фундаментальную реформу избирательной системы, сторонам так и не удалось достичь компромисса.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

5 вещей, от которых нужно отказаться в январе 2021 года, чтобы стать счастливее
5 вещей, от которых нужно отказаться в январе 2021 года, чтобы стать
Собянин объявил выходной 31 декабря
Собянин объявил выходной 31 декабря
Парламент Грузии выразил доверие правительству во главе с Гахарией
Парламент Грузии выразил доверие правительству во главе с Гахарией
Опубликовано видео задержания грабителя краснодарского банка
Опубликовано видео задержания грабителя краснодарского банка
В компании Moderna ожидают, что ее вакцина защитит от британской мутации COVID-19
В компании Moderna ожидают, что ее вакцина защитит от британской
Волонтеры "Единой России" и детсадовцы помогают создать новогоднее настроение в "красных зонах" госпиталей
Волонтеры "Единой России" и детсадовцы помогают создать новогоднее
Янтарь сохранил цветок возрастом 99 миллионов лет
Янтарь сохранил цветок возрастом 99 миллионов лет
«Газпром»: По польскому контракту еще ничего не решено
«Газпром»: По польскому контракту еще ничего не решено
Любимые корги, озорные дети, моменты счастья: рождественские открытки разных лет от королевской семьи
Любимые корги, озорные дети, моменты счастья: рождественские открытки
Инфляционные ожидания россиян продолжают нарастать
Инфляционные ожидания россиян продолжают нарастать
Гороскоп Павла Глобы на январь 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на январь 2021 года
Новый вид древесных даманов опознали по брачным песням самцов
Новый вид древесных даманов опознали по брачным песням самцов

Топ на сегодня

Минпросвещения России проведёт прямой эфир на тему регионального опыта внедрения независимой оценки квалификации учителей
Минпросвещения России проведёт прямой эфир на тему регионального
Сколько будет стоить проезд по платным дорогам: Кабмин Украины принял решение
Сколько будет стоить проезд по платным дорогам: Кабмин Украины принял
Трамп хочет спецпрокурора для расследования итогов выборов
Трамп хочет спецпрокурора для расследования итогов выборов
Кто учит мейкапу в TikTok: новые популярные бьюти-блогеры
Кто учит мейкапу в TikTok: новые популярные бьюти-блогеры
Последняя рабочая неделя в году в России будет сокращенной
Последняя рабочая неделя в году в России будет сокращенной

Еще по теме

Планы Гахарии: Грузия попросится в Евросоюз в 2024 году
Премьер Грузии представил новый состав Кабмина
В Тбилиси представлены кандидаты в правительство Грузии
Президент Грузии назначил Квирикашвили премьер-министром страны