Парламент Грузии выразил доверие правительству во главе с Гахарией

Лидия Мартынова

После более чем семи часов обсуждений парламент Грузии 85 голосами (оппозиция отсутствовала) выразил вотум доверия обновленному составу правительства страны во главе с Георгием Гахарией, а также утвердил новую правительственную программу «Построение европейского государства».

В составе правительства произошло только одно изменение — на вакантную должность министра юстиции выдвинут Гоча Лорткипанидзе. Остальные министры сохранили за собой прежние места.

В кабинет министров вошли: министр регионального развития и инфраструктуры — Майя Цкитишвили, министр юстиции — Гоча Лорткипанидзе, министр внутренних дел — Вахтанг Гомелаури, министр экономики и устойчивого развития — Натия Турнава, министр иностранных дел — Давид Залкалиани, министр финансов — Иване Мачавариани, министр образования, науки, культуры и спорта — Михаил Чхенкели (в ближайшее время из данного министерства будет выведена сфера культуры), министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты — Екатерина Тикарадзе, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства — Леван Давиташвили, министр обороны — Ираклий Гарибашвили и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства — Тея Ахвледиани.

Главной целью программы «Построение европейского государства» является преодоление кризиса, созданного пандемией, быстрое восстановление и развитие экономики, создание стабильной и безопасной среды для каждого гражданина, продолжение структурных реформ.

«В то же время страна продолжит предпринимать усилия на пути к укреплению демократии и стремлению к европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Основной задачей следующих лет будет институциональная, экономическая и социальная подготовка страны к подаче заявки на полноправное членство в ЕС в 2024 году. Исходя из этих целей, усилия правительства Грузии по быстрому восстановлению и развитию экономики страны, а также по построению сильного, единого и демократического государства будут сосредоточены на следующих четырех ключевых областях: внешняя политика, безопасность, разрешение конфликтов и права человека, экономическое развитие, социальная политика и развитие человеческого капитала, государственное управление», — заявляют в правительстве.

ИА Newstes сообщало, что выборы в парламент Грузии десятого созыва состоялись в два тура 31 октября и 21 ноября. «Грузинская мечта» получила в парламенте 90 из 150 мандатов (48,24% или 60 мандатов по пропорциональной системе и 30 по мажоритарной). Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными партиями «Сила в единстве» («Единое национальное движение») — 27,16% (36 мандатов), «Европейская Грузия» — 3,79% (5 мандатов), «Лело для Грузии» — 3,16% (4 мандата), «Альянс патриотов» — 3,14% (4 мандата), «Стратегия Агмашенебели» — 3,15% (4 мандата), «Гирчи» — 2,89% (4 мандата), «Граждане» — 1,33% (2 мандата) и Лейбористская партия — 1% (2 мандата).

Все восемь оппозиционных партий, прошедших в парламент нового созыва, отказываются признавать его результаты, требуя провести повторные выборы. В связи с политическим кризисом между властями и оппозицией проходят переговоры при посредничестве посла США Келли Дегнан и главы представительства ЕС в Грузии Карла Харцеля. По итогам четырех раундов переговоров (12 и 14 ноября и 7 и 8 декабря), несмотря на готовность властей на фундаментальную реформу избирательной системы, сторонам так и не удалось достичь компромисса.