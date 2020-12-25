Пашинян назвал единственный способ «получить ответы на все вопросы»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 25 декабря выразил уверенность в том, что оппозиционное движение в республике с требованием его отставки «не получило поддержки народа». Об этом глава правительства написал вечером в пятницу на своей странице в Facebook.
По его словам, он не «цепляется за кресло премьера», но и «не может небрежно относиться к правительству, к должности премьер-министра, данной ему народом».
Далее он указывает на «только один способ получить ответ на все эти вопросы»: провести внеочередные парламентские выборы.
Как сообщало ИА Newstes, Никол Пашинян 23 декабря призвал лидеров оппозиции вступить с ним в «разговор о будущем» Армении, нацеленным на выход из создавшейся в стране тяжёлой политической ситуации. Ранее армянский премьер уже предлагал лидерам оппозиционного «Движения спасения Родины», созданного после подписания в прошлом месяце трёхстороннего заявления по Карабаху, диалог, однако с оговоркой о том, что он не пойдёт на него под давлением и на фоне угроз со стороны политических оппонентов. Руководство же указанного политобъединения выражало готовность обсуждать с действующим главой правительства только один вопрос — его отставку.
В минувший вторник оппозиция собрала в центре Еревана митинг и объявила о «решающем» дне борьбы с правительством Никола Пашиняна. На площади Республики армянской столицы установлено несколько палаток. Бывший премьер-министр и глава военного ведомства республики Вазген Манукян, выдвинутый оппозицией в главы переходного правительства, во время митинга 22 декабря призвал армию и полицию присоединиться к оппозиционному движению и совместными усилиями добиться отставки Пашиняна.
Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны должны оставаться на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Был предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вслед за подписанием документа армянская оппозиция обвинила Пашиняна в «предательстве», высказалась за пересмотр некоторых положений соглашения, потребовала незамедлительной отставки главы правительства и объявила о формировании «Движения спасения Родины».