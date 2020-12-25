Пашинян назвал единственный способ «получить ответы на все вопросы»

Анастасия Иванова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 25 декабря выразил уверенность в том, что оппозиционное движение в республике с требованием его отставки «не получило поддержки народа». Об этом глава правительства написал вечером в пятницу на своей странице в Facebook.

«У оппозиции были все возможности заручиться поддержкой граждан вокруг своего требования. У неё огромные финансовые, медийные и организационные ресурсы, у неё были широкие возможности для организации митингов и акций протеста, но они не только не могут заручиться народной поддержкой своих требований, но и количество их сторонников было сокращено до минимума. И никто не может сказать, что мы сохранили власть с помощью грубой силы. Напротив, нас обвиняют в излишней мягкости», — отмечает Пашинян.

По его словам, он не «цепляется за кресло премьера», но и «не может небрежно относиться к правительству, к должности премьер-министра, данной ему народом».

«Судьба этой должности и будущее политическое руководство страной должны решаться народом, путём его свободного волеизъявления, и я, как премьер-министр Армении, считаю себя гарантом этого свободного волеизъявления. Я также готов покинуть пост премьер-министра в результате решения народа. И я могу покинуть пост премьер-министра только по решению народа. Я также готов продолжить руководство Республикой Армения в это непростое время в случае восстановления доверия народа», — пишет Пашинян.

Далее он указывает на «только один способ получить ответ на все эти вопросы»: провести внеочередные парламентские выборы.

«На основании вышеизложенного приглашаю парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по проведению внеочередных парламентских выборов в 2021 году», — заключает глава правительства.

Как сообщало ИА Newstes, Никол Пашинян 23 декабря призвал лидеров оппозиции вступить с ним в «разговор о будущем» Армении, нацеленным на выход из создавшейся в стране тяжёлой политической ситуации. Ранее армянский премьер уже предлагал лидерам оппозиционного «Движения спасения Родины», созданного после подписания в прошлом месяце трёхстороннего заявления по Карабаху, диалог, однако с оговоркой о том, что он не пойдёт на него под давлением и на фоне угроз со стороны политических оппонентов. Руководство же указанного политобъединения выражало готовность обсуждать с действующим главой правительства только один вопрос — его отставку.

В минувший вторник оппозиция собрала в центре Еревана митинг и объявила о «решающем» дне борьбы с правительством Никола Пашиняна. На площади Республики армянской столицы установлено несколько палаток. Бывший премьер-министр и глава военного ведомства республики Вазген Манукян, выдвинутый оппозицией в главы переходного правительства, во время митинга 22 декабря призвал армию и полицию присоединиться к оппозиционному движению и совместными усилиями добиться отставки Пашиняна.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны должны оставаться на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Был предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вслед за подписанием документа армянская оппозиция обвинила Пашиняна в «предательстве», высказалась за пересмотр некоторых положений соглашения, потребовала незамедлительной отставки главы правительства и объявила о формировании «Движения спасения Родины».