Премьер Японии: Прошу прощения у народа за обман с политическим фондом Абэ

Влада Некрасова

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга принес сегодня, 25 декабря, извинения за не соответствующие действительности объяснения, которые он давал в связи с громким скандалом, связанным с обвинениями в подкупе избирателей и нецелевым использованием средств из политического фонда своего предшественника на посту главы правительства Синдзо Абэ.

«Я тяжело принял новость о том, что объяснения Абэ по делу о политическом фонде не соответствовали действительности. В должности генерального секретаря кабинета министров я сам давал объяснения в парламенте, при необходимости подтверждая слова Абэ. Таким образом, сказанное мною также не соответствовало действительности, за что я прошу прощения у народа», — заявил Суга на пресс-конференции в Токио.

«Я думаю, у меня будет много возможностей в парламенте разъяснить эту ситуацию», — добавил он.

До Суги извинения японцам принес и Абэ, пояснив, что не знал о выявленных нарушениях.

ИА Newstes ранее сообщало, что специальная следственная группа Токийской прокуратуры решила не предъявлять обвинение бывшему главе правительства Японии Синдзо Абэ, но выдвинет их против его старшего секретаря Хироюки Хаикавы.

Обвинение связано с проведением в одном из токийских отелей с 2013 по 2019 год приемов для организаций сторонников Абэ из его избирательного участка в префектуре Ямагути на острове Хонсю. Они вносили плату за угощение, однако, как было установлено прокуратурой, ее не хватало, и из фондов экс-премьера на эти цели без должного оформления документов было выделено с 2015 года по меньшей мере 40 млн иен (более $ 387 тыс.). Сам Абэ в качестве премьер-министра неоднократно уверял, что средства из его фонда на такие цели не выделялись.

Подобные выплаты могут быть расценены как нарушение закона и подкуп избирателей. Осужденному по такой статье грозит тюремное заключение до пяти лет или штраф до 1 млн иен (около $ 9,7 тыс.).

Синдзо Абэ возглавлял правительство Японии с декабря 2012 по сентябрь 2020 года, когда он ушел в отставку по состоянию здоровья.