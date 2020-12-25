«Турецкий поток» через Болгарию в Сербию запустят вполсилы

Лидия Мартынова

Продолжение «Турецкого потока» через Болгарию в Сербию запустят 30 декабря. В первом квартале он будет работать не на полную мощность. С одной стороны, еще должны достроить компрессорные станции в Болгарии и Сербии. С другой, Венгрию подключат только 1 октября и на аукционе на первый квартал выкупили не все объемы, что смогут поставить.

«Балканский поток», как называют продолжение «Турецкого потока» в Болгарии и Сербии, заполнен газом и его официальный запуск состоится 30 декабря, рассказал журналистам на аэродроме Батайница президент Сербии Александар Вучич.

«Мы не поднимали большой шум вокруг этого, но 30 декабря все стартует, как я и обещал. Перед самым концом года мы устроим небольшой праздник, я думаю, отметим этот день», — сказал сербский президент. Ранее он уже озвучивал эту дату после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Александр Вучич добавил, что газ пойдет до самой венгерской границы и Сербии предстоит провести газификацию городов, где голубого топлива еще нет: «Проведем газ, чтобы мы могли привести туда новые фабрики, инвесторов, а также снабжать газом население. Много работы было в этом году, нелегко было успеть, но это стратегические и ужасно важные вещи для развития нашей страны».

Напомним, что еще не построены компрессорные станции. Поэтому газопровод сможет работать на треть мощности — 3−4 млрд кубометров в год или 8−11 млн кубометров в сутки.

Судя по данным платформы RBP, в первом квартале и эта мощность будет задействована лишь на две трети. По крайней мере, еще в августе болгарский оператор «Булгартрансгаз» выставил на аукцион поставку через пункт Киреево-Зайчар на болгаро-сербской границе 7,35 млн кубометров газа в сутки в январе—марте 2021 года. Однако продал лишь 5,7 млн кубометров в сутки. Очевидно, «Газпрому». Торги на поставку газа на второй и третий квартал прошли без результата.

Еще до строительства продолжения «Турецкого потока» оператор «Булгартрансгаз» провел аукцион на мощности газопровода и сообщил, что все они забронированы. Газопровод при этом вводят в эксплуатацию на год позже, чем планировалось. Поэтому непонятно, на каких условиях сейчас будут осуществляться поставки: все или часть мощностей будут продавать на аукционах по условию Третьего энергопакета ЕС. И когда транзитный контракт начнется действовать.

Генеральный директор «Сербиягаза» Душан Баятович сообщал «Вечерним новостям», что в декабре шли технические испытания, наладка автоматики, наполнение газопровода газом и 1 января возможен технический пуск. Однако в таком варианте мощность ветки составит из Болгарии в Сербию 3 млрд кубометров в год. А для выхода на проектные 12 млрд кубометров в обеих странах должны ввести в эксплуатацию еще компрессорные станции.

«Наша компрессорная станция будет завершена в мае следующего года, когда болгары должны достроить одну из своих, а другая будет построена в 2022 году», — пояснял Душан Баятович. Президент Газовой ассоциации Сербии Воислав Вулетич уточнял при этом, что коммерческие поставки газа в Сербию начнутся весной. В Венгрию же, по данным венгерского оператора, подадут газ из «Турецкого потока» с 1 октября, когда построят интерконнектор между двумя странами. Поэтому у «Газпрома» пока не будет нужды в использовании газопровода на полную мощность.

Напомним, что одна из двух веток «Турецкого потока» мощностью 15,75 млрд кубометров в год предназначена для поставок газа в Европу — на Балканы, в Венгрию и Австрию. Сейчас эти страны получают российский газ через Украину.