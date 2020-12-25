В Белоруссии скоропостижно умер дипломат, назначенный послом в США

Алексей Вольцев

В Белоруссии скончался заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, назначенный в июле послом республики в США. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз.

«Олег Иванович внес значительный вклад в развитие белорусско-американских и белорусско-европейских отношений. Он был признанным интеллектуалом, человеком глубокой мудрости…», — говорится в некрологе МИДа.

Олегу Кравченко было 49 лет. О причинах смерти не сообщается.

Напомним, белорусского посла в США не было 12 лет. Олег Кравченко в 2007 году был советником посольства Белоруссии в Соединенных Штатах, а с 2008-го по 2014-й годы работал временным поверенным в делах Белоруссии в этой стране. После объявленного в начале 2020 года возвращении послов, 20 июля Кравченко был назначен послом республики в США. Однако он так и не отправился на свое место работы и до последнего исполнял обязанности замглавы МИД.