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В Пентагоне опасаются, что Трамп может ввести военное положение в США

В Пентагоне опасаются, что Трамп может ввести военное положение в США

Командование Вооруженными силами США и военными частями, дислоцированными около Вашингтона, тайком от действующего президента Дональда Трампа обсуждает сценарий действий в случае, если он решит ввести военное положение до инаугурации 20 января избранного главы государства демократа Джозефа Байдена. Об этом сообщил в четверг журнал Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным этих источников, упомянутые выше дискуссии ведутся втайне от Белого дома и сторонников Трампа в командовании американских ВС. Составляются планы конкретных шагов в том случае, если поступит приказ ввести в столицу регулярные войска и обеспечить порядок на время инаугурации и переходного периода. В Пентагоне не исключают, что действующий президент страны мобилизует своих многочисленных сторонников, чтобы помешать процессу передачи власти будущей администрации Байдена. Допускается и практически нереальный сценарий, при котором Трамп задействует войска для захвата оборудования, предназначенного для обработки избирательных бюллетеней, и постарается каким-либо образом добиться пересмотра результатов ноябрьских выборов.

Источники издания выражают крайнее беспокойство тем, что Минобороны могут втянуть в подобный кризис.

«Президент в настоящий момент из-за коронавируса наделен беспрецедентными чрезвычайными полномочиями. Это обстоятельство может убедить его, особенно если он прислушивается к мнению определенных своих сторонников, в том, что он обладает неограниченной властью и выше закона», — приводит журнал мнение источника из числа генералов в отставке.

Он признал, что президент США, являющийся верховным главнокомандующим ВС страны, в исключительных обстоятельствах вправе объявлять военное положение, однако военные однозначно не подчинятся каким-либо приказам, чреватым нарушением закона.

В публикации позиция военного командования США противопоставляется мнению бывшего помощника главы государства по национальной безопасности Майкла Флинна. Он на прошлой неделе в эфире телеканала Newsmax TV допустил возможность использования армии для проведения перевыборов в ряде штатов. Как информировали телекомпания CNN и газета The New York Times, после интервью Флинна пригласили в Белый дом, где генерал повторил свое мнение. Впоследствии Пентагон сделал все возможное, чтобы отмежеваться от позиции Флинна и его встречи в Белом доме.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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