Белоруссия и США — санкции дружбе не помеха

Лидия Мартынова

Реакция США на происходящие в Белоруссии события отличается от реакции ближайших соседей республики. Со стороны Белого дома все еще не последовало жестких действий в отношении официального Минска. В свою очередь и белорусская сторона продолжает демонстрировать относительное спокойствие. Несмотря на угрозы беспрецедентного санкционного давления, а также замаячивший на горизонте в добавок к политическому социально-экономический кризис, отношение белорусских властей к США остаются прежними.

Соединенный Штаты, как и Европейский союз, формально не признали легитимным главой Белоруссии избранного 9 августа Александра Лукашенко. Высшие государственные чиновники, а также некоторые американские политики несколько раз отмечали, что президентские выборы в постсоветской республике были сфальсифицированы, а потому нет никаких оснований считать Лукашенко главой государства. Правда, приблизительно такое же мнение у Вашингтона сложилось и в отношении экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. В этом страны Запада сегодня оказались едины — нельзя утверждать, что кто-то из кандидатов победил, а поэтому необходимо провести новые выборы, но без участия Лукашенко.

В то же время, реакция белорусских властей на позицию США оказалась отличной от той, которую официальный Минск демонстрирует в отношении Евросоюза. В частности, 22 декабря глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что со стороны республики последует жёсткая реакция на введенный ЕС третий пакет ограничений, в котором оказались, помимо чиновников, 7 предприятий страны. Несмотря на то, что экономические санкции в отношении Белоруссии еще в полной мере не заработали, а список ограничений выглядит крайне неубедительно, Минск заявил о том, что разработал свой санкционный пакет, согласно которому «ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Белоруссии и на территорию Союзного государства, с учетом того, что у нас этот список одинаков с Российской Федерацией».

«Мы предпримем, естественно, ряд действий юридического характера в ответ на абсолютно необоснованное включение ряда предприятий и персоналий в список ЕС. Принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Белоруссии, а также о пересмотре реализации ряда так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Белоруссии, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств», — сказал Макей, добавив, что «есть еще как минимум три направления, по которым будут предприняты адекватные ответные меры со стороны Белоруссии в адрес наших европейских партнеров».

На фоне нарастающего напряжения между Минском и Брюсселем отношение белорусских властей к США выглядят неоднозначно. Особенно учитывая последние события. В частности, 21 декабря американский Сенат одобрил законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act или «Акт о демократии в Белоруссии»). 23 декабря стало известно о том, Государственный департамент США расширил визовые ограничения в отношении еще 39 белорусских чиновников. По словам Госсекретаря Майка Помпео, «мы поддерживаем отважный белорусский народ в его праве на свободные и справедливые выборы».

Теперь в американском списке 63 человека. Это не намного меньше, чем число тех, кого затронули санкции Европейского союза, хотя сами по себе списки полностью не совпадают. Для сравнения, Евросоюз за последние месяцы ввел три пакета санкций против Белоруссии. В санкционные списки попали свыше 80 человек, включая Александра Лукашенко. И это не считая национальных санкций некоторых европейских стран, которые уже начали действовать. В частности, 18 декабря в Литве были арестованы счета санатория «Белоруссия» в Друскининкае. Это учреждение принадлежит Управделами президента Белоруссии, а значит, формально подпадает под введенные ЕС и Литвой санкции.

В отличие от жесткой риторики и объявленных ответных санкций в отношении ЕС, все, на что хватило Минск в случае с США, это несколько беззубых заявлений, большинство из которых сделаны на уровне белорусского парламента. В частности, только в ноябре, когда стало известно о том, что Конгресс США одобрил «Акт о демократии» (о его подготовке было известно еще с конца лета), гневное заявление последовало от председателя Постоянной комиссии Палаты представителей (нижняя палата белорусского парламента) по международным делам Андрея Савиных. 19 ноября он заявил, что решение американских законотворцев показывает, что «США продолжают действовать по инерции, шаблонно, используя привычные способы вмешательства во внутренние дела других стран, нарушая их суверенитет и принципы международного права». Само по себе решение Конгресса он назвал нелепо выглядящим на фоне проблем, связанных с президентскими выборами в самих США. Следующая официальная реакция последовала только 24 декабря, в связи с принятием решения по «Акту о демократии в Белоруссии» Сенатом США. Президиум Совета Республики (верхняя палата белорусского парламента) назвал одобрение законопроекта «грубым вмешательством во внутренние дела Белоруссии». Парламентарии напомнили, что «в самих Соединенных Штатах до сих пор не прекращаются ожесточенные споры относительно итогов прошедших президентских выборов». Одновременно, было заявлено о недоумении касательно позиции США по белорусскому вопросу, которая, по мнению депутатов, является попыткой разрушить отношения Белоруссии и России.

«Американским законодателям, проявляющим „отеческое радение“ о белорусском народе, следует уделить внимание проблемам собственных избирателей, особенно в условиях нарастающей пандемии Covid-19, защите свободы СМИ и свободы выражения мнений в стране и в своих избирательных округах. Принятие антибелорусского законопроекта создает угрозу международному миру и безопасности», — считают в Минске.

Третьим проявлением реакции на действия Белого дома стало заявление МИДа республики, связанного с расширением санкций в отношении ряда белорусских чиновников. При этом упоминания «Акта о демократии» в этот раз не было и вовсе, а само по себе высказывание выглядело менее категоричным, чем в случае с ЕС. По словам главы внешнеполитического ведомства республики, «информация о введении дополнительных санкций принята к сведению». Также отмечалось, что применение визовых и финансовых ограничений — «заведомо бесполезный и контрпродуктивный» инструмент, а последнее решение американских властей в Минске оценивают как «эмоциональное и не имеющее ничего общего с реальным положением дел». Помимо этого, как и в прошлые разы, в белорусской столице напомнили, что «насаждаемая американцами „диктатура прав человека“ выглядит особенно неуместно на фоне того, что в самих США с правами человека далеко не все в порядке». И в то же время, в МИДе подчеркнули, что всегда исходили из того, что важно поддерживать с США нормальные, взаимовыгодные отношения, которые бы основывались на равноправии и взаимном уважении. Однако, как отметили в Минске, пока это невозможно по причине американской политики «санкционнного пресса».

«Печально, что взаимодействию даже в таких очевидных глобальных вызовах, как борьба с терроризмом, США предпочитают путь конфронтации», — заявили в белорусском МИДе, подчеркнув при этом, что «это их выбор».

И лишь одной строчкой было отмечено, что МИД подготовил некие ответные меры, которые «будут введены в действие». Что это за меры и когда они вступят в силу, никто на сегодняшний день не знает. По всей видимости, ничего сверхъестественного в них не будет, в отличие от разрастающегося противостояния с ЕС.

Как считают аналитики, есть ряд причин того, почему между Минском и Вашингтоном сегодня не наблюдается открытой конфронтации, а в США даже привели к присяге своего посла в Минске Джули Фишер. Одним из определяющих моментов в данном случае является то, что Белоруссия в последние годы находится на периферии внешнеполитических интересов США, что и определяет отношение Белого дома к нынешнему политическому кризису в республике.

С момента президентских выборов в Белоруссии и до настоящего времени США не предприняли практически никаких серьёзных действий в отношении режима Лукашенко. Белый дом осудил насилие белорусских властей в отношении протестующих, призвал к освобождению политических заключенных, потребовал соблюдения прав граждан и свободы слова, а также ограничился весьма незначительными санкциями. В частности, 2 октября Минфин США ввел ограничения в отношении 8 белорусских чиновников, которые в декабре были расширены. В так называемый список SDN (Specially Designated Nationals) попали руководители силовых структур, сотрудники Центральной избирательной комиссии, минский ОМОН, подразделение КГБ республики «Альфа» и некоторые белорусские чиновники. Теперь всем им и причастным к данным структурам лицам запрещен въезд в Соединенные Штаты, их активы должны быть заблокированы, а американским гражданам и юридическим лицам запрещено иметь с ними дело. Все это уже давно используется в отношении Александра Лукашенко и его окружения и, как известно, никак не влияет на сотрудничество между Минском и Вашингтоном.

Поэтому совершенно не случайно, что в Белоруссии практически не отреагировали на «Акт о демократии», принятие которого местная оппозиция всячески представляет как одно из важнейших событий уходящего года. По сути же этот документ копирует уже имеющийся Акт от 2004 года, который продлевался в 2006 и 2011 годах. Более того, его автором является один и тот же политик — конгрессмен Крис Смит, который представляется чуть ли не единственным лоббистом белорусской оппозиции в Вашингтоне. Новый «Акт о демократии» содержит практически все те же положения, что и прежде, за исключением некоторых поправок. В частности, он в очередной раз разрешает президенту США финансировать белорусскую оппозицию, вводить санкции в отношении не только белорусских, но теперь и российских чиновников, а также усилить поддержку так называемым независимым СМИ и гражданского общества в Белоруссии. То есть все то, чем и раньше занимались Соединенные Штаты, и с чем белорусские власти научились успешно бороться.

Кроме того, в белорусской столице прекрасно понимают, что все нынешние заявления и санкции США в реальности не могут навредить республике. До тех пор, пока Вашингтон не начнет оказывать давление на международные финансовые институты, а также не введет санкции в отношении ведущих предприятий Белоруссии, в первую очередь нефтепереработки и производства калийных удобрений, никакого прямого влияния на ситуацию в Белоруссии Белый дом оказать не сможет. Поэтому сегодняшние визовые ограничения и персональные санкции в отношении белорусских чиновников воспринимаются в Минске как бессмысленная акция, реагировать на которую нет особого смысла. Тем более, что внутри страны прямое влияние США уже давно отсутствует. В отличие от Евросоюза, который имеет возможность напрямую воздействовать на ситуацию в Белоруссии через своих лидеров мнений и структуры оппозиции, существующие за счет европейских фондов, у США такой возможности нет.

Американское влияние может прослеживаться в республике лишь опосредованно через действия польских и прибалтийских институтов, а также международных структур. Но и в данном случае ситуация для США выглядит не обнадеживающе, так как белорусские власти за последние месяцы развернули настоящую войну с агентами иностранного влияния в стране. Например, недавно стало известно об аресте членов «Журналистской мастерской Пресс-клуб». Данная организация является частью международной сети пресс-клубов, которые работают с так называемыми независимыми СМИ и имеют связи, как с европейскими, так и с американскими фондами «развития демократии». Нынешние аресты и обыски нанесли еще один удар по сети влияния в республике как ЕС, так и США

В итоге, на сегодняшний день между Белоруссией и Соединенными Штатами не происходит ничего, чтобы выходило за рамки уже привычных двухсторонних связей. В отличие от белорусско-европейских отношений, между Минском и Вашингтоном продолжает оставаться довольно неопределенная напряженность, которая существует уже не один десяток лет. В белорусской столице не стремятся форсировать события, так как до конца не понятна ситуация с будущей политикой Джо Байдена, а уходящей администрации Дональда Трампа совсем не до белорусских проблем.

Поэтому сегодня нельзя говорить о том, что Белоруссия и США стали врагами, так как обе стороны заняли позицию ожидания. И вполне вероятно, что в обозримом будущем, если будет такая политическая необходимость, мир снова увидит дружеские объятия высших государственных лиц двух стран.