Додон: Для Санду румынизация важнее, чем пандемия и кризис

Алексей Вольцев

Лидер социалистов экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что у его преемника на посту главы государства Майи Санду есть дела поважнее, чем переименование молдавского языка в румынский на сайте администрации. Об этом он заявил сегодня, 25 декабря, на телеканале «Россия-24», комментируя одно из первых решений нового лидера страны.

«Впервые за все годы независимости Молдавии президентом стала гражданка Румынии. Есть такой нонсенс, который пока ещё может происходить в РМ, что президент страны может быть гражданином другой страны. Это неправильно. Одно из первых решений — поменять язык на сайте президента. Я думаю, что есть дела поважнее — та же пандемия, та же ситуация с правительством», — сказал Игорь Додон.

Напомним, 24 декабря, сразу после инаугурации, Майя Санду вернула румынский язык на официальный сайт президентской администрации. Ранее на веб-странице фигурировала аббревиатура MD, теперь ее сменили на RO.

Как сообщало ИА Newstes, первая реакция последовала из России, где отметили, что демонстративная румынизация будет и далее раскалывать молдавское общество, не способствуя продвижению диалога по приднестровскому урегулированию. Такое мнение высказал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв. Российский сенатор при этом подчеркнул, что «это внутренний вопрос переживающего крайне непростые времена государства», поэтому на него в первую очередь должны отреагировать граждане в самой Молдавии, а не внешние партнеры республики.

Замечание прозвучало на фоне рабочего визита в Москву Игоря Додона и спикера молдавского парламента Зинаиды Гречаной, они возглавляют делегацию ПСРМ, прибывшую по приглашению Госдумы РФ. Вячеслав Володин, принимая молдавских депутатов, уже отметил важность принятого недавно закона, придавшего русскому языку статус языка межнационального общения. Он подчеркнул, что это дает «шанс для граждан Молдавии, чтобы себя реализовать, получить образование в Российской Федерации, ознакомиться с достоянием культурного наследия».

Учитывая то, что новый молдавский лидер ориентирована на Румынию и Запад, данная инициатива, как и отмена закона о борьбе с российской пропагандой, безусловно, будет способствовать укреплению партнерских связей между двумя странами.

«Российская Федерация — стратегический партнер Республики Молдавия», — заключил Игорь Додон, добавив, что надеется на то, что молдавский парламент также ратифицирует и двустороннее соглашение по соцзащите, подписанное уходящим в отставку правительством социалистов.