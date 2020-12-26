Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Додон: Для Санду румынизация важнее, чем пандемия и кризис

Додон: Для Санду румынизация важнее, чем пандемия и кризис

Лидер социалистов экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что у его преемника на посту главы государства Майи Санду есть дела поважнее, чем переименование молдавского языка в румынский на сайте администрации. Об этом он заявил сегодня, 25 декабря, на телеканале «Россия-24», комментируя одно из первых решений нового лидера страны.

«Впервые за все годы независимости Молдавии президентом стала гражданка Румынии. Есть такой нонсенс, который пока ещё может происходить в РМ, что президент страны может быть гражданином другой страны. Это неправильно. Одно из первых решений — поменять язык на сайте президента. Я думаю, что есть дела поважнее — та же пандемия, та же ситуация с правительством», — сказал Игорь Додон.

Напомним, 24 декабря, сразу после инаугурации, Майя Санду вернула румынский язык на официальный сайт президентской администрации. Ранее на веб-странице фигурировала аббревиатура MD, теперь ее сменили на RO.

Как сообщало ИА Newstes, первая реакция последовала из России, где отметили, что демонстративная румынизация будет и далее раскалывать молдавское общество, не способствуя продвижению диалога по приднестровскому урегулированию. Такое мнение высказал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв. Российский сенатор при этом подчеркнул, что «это внутренний вопрос переживающего крайне непростые времена государства», поэтому на него в первую очередь должны отреагировать граждане в самой Молдавии, а не внешние партнеры республики.

Замечание прозвучало на фоне рабочего визита в Москву Игоря Додона и спикера молдавского парламента Зинаиды Гречаной, они возглавляют делегацию ПСРМ, прибывшую по приглашению Госдумы РФ. Вячеслав Володин, принимая молдавских депутатов, уже отметил важность принятого недавно закона, придавшего русскому языку статус языка межнационального общения. Он подчеркнул, что это дает «шанс для граждан Молдавии, чтобы себя реализовать, получить образование в Российской Федерации, ознакомиться с достоянием культурного наследия».

Учитывая то, что новый молдавский лидер ориентирована на Румынию и Запад, данная инициатива, как и отмена закона о борьбе с российской пропагандой, безусловно, будет способствовать укреплению партнерских связей между двумя странами.

«Российская Федерация — стратегический партнер Республики Молдавия», — заключил Игорь Додон, добавив, что надеется на то, что молдавский парламент также ратифицирует и двустороннее соглашение по соцзащите, подписанное уходящим в отставку правительством социалистов.
# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Сбережение памяти: Нюансы поиска сведений о родословной в нашей время
Сбережение памяти: Нюансы поиска сведений о родословной в нашей время
Модный дайджест: от презентаций брендов до Шарлотты Казираги в роли нового амбассадора Chanel
Модный дайджест: от презентаций брендов до Шарлотты Казираги в роли
Гороскоп на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года
Гороскоп на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года
Додон: Для Санду румынизация важнее, чем пандемия и кризис
Додон: Для Санду румынизация важнее, чем пандемия и кризис
Жириновский повесил над кабинетом фото скандального памятника Алёнке
Жириновский повесил над кабинетом фото скандального памятника Алёнке
И Европа, и Ближний Восток: «на частный космодром в Дагестане будет спрос»
И Европа, и Ближний Восток: «на частный космодром в Дагестане будет
Минпросвещения России продолжит контролировать организацию горячего питания для учеников начальных классов и в наступающем году
Минпросвещения России продолжит контролировать организацию горячего
Члены Общественного совета при Минпросвещения России обсудили вопросы обеспечения качества учебного процесса в школах
Члены Общественного совета при Минпросвещения России обсудили вопросы
Министр просвещения Сергей Кравцов и активисты Российского движения школьников украсили московский двор в преддверии Нового года
Министр просвещения Сергей Кравцов и активисты Российского движения
Волонтеры "Корпуса спасателей" провели акцию "Новогодний десант"
Волонтеры "Корпуса спасателей" провели акцию "Новогодний десант"
Пашинян назвал единственный способ «получить ответы на все вопросы»
Пашинян назвал единственный способ «получить ответы на все вопросы»
Объявлены изменения порядка проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2021 году
Объявлены изменения порядка проведения ЕГЭ и государственной итоговой

Топ на сегодня

Отзывы о брокерской компании – SkyFinCapital
Отзывы о брокерской компании – SkyFinCapital
Саперы Минобороны России разминировали 280 гектаров территории Карабаха
Саперы Минобороны России разминировали 280 гектаров территории
«Газпром» и Белоруссия согласовали цену на газ
«Газпром» и Белоруссия согласовали цену на газ
В Пентагоне опасаются, что Трамп может ввести военное положение в США
В Пентагоне опасаются, что Трамп может ввести военное положение в США
ВМФ России получит 14 атомных подлодок
ВМФ России получит 14 атомных подлодок

Еще по теме

Додон побеждает на выборах президента Молдавии после подсчета 95% голосов - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
На президентских выборах в Молдавии побеждает лидер социалистов Игорь Додон
В Молдавии сдернули флаг Евросоюза со здания администрации президента
Президентом Молдавии избран социалист Игорь Додон