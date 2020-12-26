Экоактивист о разрешении «Северного потока-2»: Берлин играет в Деда Мороза

Лидия Мартынова

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) «играет в Деда Мороза», даря России разрешение на продолжение строительства «Северного потока — 2». Такое мнение высказал экоактивист Константин Цергер, возглавляющий отдел по вопросам энергетики и защите климата в экологической НКО «Немецкая экологическая помощь» (Deutsche Umwelthilfe / DUH).

В интервью Bild Цергер заявил, что компания «Nord Stream 2 AG» благодаря обращению в BSH смогла провести профилактические мероприятия против возможных проверок со стороны экологических организаций, таких как DUH, и в конечном итоге исключила «эффективные меры правовой защиты».

«Это непостижимо, — цитирует Bild Константина Цергера. — Разрешение на продолжение строительства станет рождественским подарком для „Северного потока — 2“. Немецкое ведомство играет в Деда Мороза — но, по всей видимости, не воспринимает всерьез важные экологические аргументы».

Ранее ИА Newstes сообщало о том, что строительство балтийского газопровода медленно, но верно продолжается. В частности, трубоукладочная баржа «Фортуна» за последние дни уложила 2,6 километра одной нитки со стороны Германии. Правда, накануне вечером «Фортуна» покинула район достройки «Северного потока — 2» у немецкого острова Рюген. Причина пока неизвестна.