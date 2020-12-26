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Лидер республиканцев в Сенате США против оспаривания итогов выборов

Лидер республиканцев в Сенате США против оспаривания итогов выборов

Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл намерен попросить избранного сенатора-республиканца Томми Табервилла не выступать против итогов президентских выборов на совместном заседании обеих палат законодательного органа по утверждению результатов голосования коллегии выборщиков.

Об этом сообщила в пятницу газета The Hill со ссылкой на заместителя Макконнелла сенатора Джона Тьюна.

6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса под председательством вице-президента Майкла Пенса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков. Согласно существующим правилам, рассматриваются только возражения в письменной форме, поданные как минимум одним членом Палаты представителей и одним членом Сената. Если на последующем голосовании хотя бы одна из палат законодательного органа выскажется против их позиции, протест не принимается.

По словам Тьюна, лидеры республиканцев в Сенате хотят объяснить Табервиллу, что оспаривание результатов голосования коллегии выборщиков в следующем месяце будет бесполезным и «в политическом смысле разрушительным» шагом.

«Я надеюсь, что в конце концов все сенаторы придут к выводу, что с этими выборами надо уже заканчивать и пришла пора двигаться дальше», — заключил Тьюн.

Президент США Дональд Трамп призывает Табервилла, который одержал победу на праймериз Республиканской партии во многом благодаря поддержке главы государства, оспорить итоги голосования на совместном заседании обеих палат законодательного органа в следующем месяце. Американский лидер ранее рассказал, что связывался по этому вопросу с Табервиллом, который, по его словам, с энтузиазмом воспринял данное предложение.

Как сообщил изданию неназванный сенатор-республиканец, Макконнелл попытается убедить Табервилла в том, что это «плохая идея».

Макконнелл, Тьюн и председатель Объединенного комитета Конгресса по проведению церемонии инаугурации президента США Рой Блант (республиканец) призвали своих однопартийцев не оспаривать итоги выборов. При этом член верхней палаты Конгресса Джон Корнин (республиканец) выразил надежду, что ни один сенатор не поддержит это предложение.

Трамп в Twitter раскритиковал призыв лидеров республиканцев в Сенате и пригрозил им «завершением политической карьеры».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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