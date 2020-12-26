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На западе Эфиопии 222 человека были убиты при нападении на село

На западе Эфиопии 222 человека были убиты при нападении на село

Население Эфиопии продолжает гибнуть и страдать от вспышек этнического насилия. Очередная такая трагедия произошла в регионе Бенишангул-Гумуз на западе страны.

Как передает Reuters, ссылаясь на свидетельства волонтеров Красного Креста, более двух сотен людей погибли в результате нападения неустановленных боевиков на деревню в территориальной зоне Метекел.

«Вчера мы похоронили 207 жертв, и еще 15 — со стороны нападавших», — рассказала волонтер Мелесе Месфин.

По словам очевидцев, нападение произошло 23 декабря. Атаку на деревню Бекоджи в округе Булен совершили неустановленные вооруженные лица.

Власть отреагировала оперативно и жестко. Премьер-министр Абий Ахмед на следующий день направил войска в зону конфликта. К настоящему времени военные разыскали и убили 42 вооруженных человека, подозревавшихся в нападении на село.

Однако это вряд ли изменит ситуацию. Как рассказал изданию представитель округа Булен Кассахун Аддису, из-за постоянных боевых действий более 40 тыс. человек уже покинули свои дома и стали беженцами.

В настоящее время власти Эфиопии противостоят вспышкам этнического насилия с тех пор, как Абий был назначен премьером в 2018 году. Страна ускорила политические реформы, которые ослабили контроль государства над региональными группами, которые ведут борьбу за землю, власть и ресурсы.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в ноябре на северо-западе Эфиопии в результате нападения вооруженных боевиков на пассажирский автобус погибли 34 человека.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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