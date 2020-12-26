Почему Элькин решил покинуть «Ликуд»: Израиль в фокусе

Лидия Мартынова

Портал newsru.co.il опубликовал обзор политической ситуации в Израиле за неделю, подготовленный журналистом Габи Вольфсоном.

Выборы, проходившие в мае 1999 года, были персональными: израильтяне голосовали двумя бюллетенями — за премьер-министра и за партию. Но те выборы были персональными и по сути. Спор на них не шел вокруг внешнеполитической или экономической платформы того или иного кандидата. Это был первый и, как оказалось, далеко не последний референдум по вопросу о доверии к премьер-министру Биньямину Нетаньяху. «Кто угодно, только не Биби», — кричал один из плакатов той предвыборной кампании. И это не была фраза для кампейна. Против премьер-министра тогда были все: его недавний министр обороны Ицхак Мордехай, бывший начальник генштаба Амнон Липкин-Шахак, «принцы» «Ликуда» — Дан Меридор, Бени Бегин, Рони Мило. Левые мечтали свалить ненавистного им Биби, а правые не простили ему уступок, сделанных Арафату на конференции в Уай Плантейшен. И даже ультраортодоксы, выступившие за три года до этого единым фронтом под лозунгом «Биби — это хорошо для евреев», на сей раз не готовы были идти на баррикады. Единственной надеждой Нетаньяху был раскол в лагере его противников, выдвижение нескольких кандидатур. После того, как за сутки до открытия избирательных участков все они уступили ринг Эхуду Бараку, все было кончено.

Предвыборная кампания 2021 года только началась, однако уже сейчас напрашиваются параллели с 1999 годом. «Нетаньяху против всех», — говорили тогда комментаторы. Во многом то же самое уже сейчас можно говорить о выборах в Кнессет 24-го созыва.

Решение министра по делам высшего образования и министра водных ресурсов Зеэва Элькина уйти из «Ликуда» в партию «Тиква Хадаша», которую возглавляет Гидеон Саар, симптоматично. За Элькиным не стоят дивизии избирателей, и сам по себе он не станет фактором, способным определить исход выборов. Однако его решение свидетельствует о коррозии опорных конструкций, обеспечивающих стабильность Нетаньяху. Из «Ликуда» ушел не просто депутат или министр. Нетаньяху покинул человек, который на протяжении многих лет был специальным представителем премьер-министра по решению особо сложных и деликатных политических вопросов. Не просто покинул, а громко хлопнул дверью. В обвинениях, которые Элькин обрушил на Нетаньяху, не было ничего нового, но одно дело, когда их озвучивает Яир Лапид или Гидеон Саар, а другое, когда такую речь произносит человек, который еще недавно был одним из наиболее приближенных к премьер-министру.

Мотивы поступка Элькина очевидны. В «Ликуде» Нетаньяху он достиг потолка, и потолок этот оказался невысоким. Можно ждать, пока Нетаньяху сойдет со сцены, но уход нынешнего лидера партии не изменит той атмосферы византийского двора, которая, по словам Элькина, царит в «Ликуде» сегодня. Никто не знает, что пообещал Гидеон Саар своему новому-старому однопартийцу, однако стоит внимательно следить за тем, кому достанется пост министра просвещения в правительстве, в которое войдет или которое возглавит Гидеон Саар.

Эффект, вызванный речью Зеэва Элькина, оставил незаданным напрашивающийся вопрос. Судя по его словам, порочные тенденции, захватывающие «Ликуд» и Нетаньяху, были ему очевидны уже год назад, когда был распущен Кнессет 22-го созыва и объявлены третьи подряд выборы. Однако сам Элькин не только не сделал эту информацию достоянием общественности, но и приложил все усилия для того, чтобы взору избирателей предстала совсем иная картина. В интервью, которое Элькин дал NEWSru.co.il год назад, за неделю до роспуска Кнессета, он возложил всю ответственность за провал попыток сформировать коалицию на Бени Ганца. О том, что Нетаньяху стремился к третьим выборам, мы узнали лишь когда Элькин решил покинуть «Ликуд». Его оппоненты, разумеется, спросят: почему следует верить этой версии, а не той, что была озвучена в декабре 2019-го?

Станет ли Элькин первым звеном в цепи беглецов с корабля Нетаньяху? В окружении Саара утверждают, что будут и другие. Штайниц, Дихтер, Эдельштейн — это лишь неполный список имен, которые упоминались в качестве возможных перебежчиков из «Ликуда» в партию «Тиква Хадаша». В то же время, надо помнить, что при всей радужности опросов, в списке Саара уже становится тесно. Шаша-Битон, Хаузер, Хендель, Элькин… И еще не сказано ни слова о Гади Айзенкоте.

Уход Элькина из «Ликуда» стал самым громким, но не единственным событием едва стартовавшей предвыборной кампании. Глава «Ямина» Нафтали Беннет заявил, что баллотируется на пост премьер-министра. Декларация эта более всего напоминает холостой выстрел в кромешной тьме. В Израиле уже давно нет прямых выборов главы правительства, и заявление Беннета имело бы смысл, если бы к нему было добавлено еще одно предложение: «Я не войду в правительство Биньямина Нетаньяху». Однако этой фразы там не звучало, и не случайно. Судя по опросам, даже если Беннет не получит мандат на формирование правительства, без «Ямины» не удастся сформировать ни одну коалицию. Беннет отнюдь не хочет закрывать себе пути к возможному союзу с Нетаньяху после выборов. Слова словами, критика критикой, пока нет прямого обязательства не входить в правительство с нынешним премьером, все возможности открыты. Можно предположить, что на сей раз между «Ликудом» и «Яминой» будет заключен негласный пакт о ненападении Нетаньяху попытается вернуть голоса, ушедшие к Саару, который уже обязался не входить в коалицию с действующим премьер-министром.

Однако Беннет находится совсем в непростой ситуации. Чтобы выступать во главе большой партии, ему необходимо сохранить союз с Бецалалем Смотричем. Тот также это понимает и уже потребовал от Беннета создания паритетного списка «Новых правых» совместно с «Ихуд Леуми». Беннет, мягко говоря, не в восторге от такого требования, однако вряд ли у него есть реальная возможность отклонить ультиматум, рискуя разрывом с быстро набирающим популярность в правых кругах Смотричем.

Кампейн партии «Наш дом Израиль», судя по всему, будет построен на той же антиклерикальной риторике с упором на голоса русскоязычных избирателей. В настоящий момент опросы общественного мнения предрекают НДИ сохранение нынешнего представительства в Кнессете, однако глава партии Авигдор Либерман заявил в интервью «Кан РЭКА», что его партия может получить двузначное число мандатов. Либерман продолжает говорить о создании «правоцентристского либерального сионистского блока», но, по его словам, такой блок может быть создан лишь после выборов. Жизнь в оппозиции неизмеримо легче, чем в коалиции. Тем не менее НДИ естественно будет стремиться к возвращению в коалицию.

В «Еш Атид — ТЭЛЕМ» все заволокло туманом. Прежде всего, неизвестно останутся ли Яир Лапид и Моше Яалон в одном предвыборном списке. Бывший министр обороны, судя по всему, решения еще не принял и не отказался от идеи, скорее всего самоубийственной, самостоятельно баллотироваться на выборах. Решение Офера Шелаха покинуть «Еш Атид», о котором будет сказано далее, никого не удивило, но безусловно нанесло электоральный ущерб Лапиду. В то же время, ожидаемое исчезновение, возможно еще до выборов, с политической карты блока «Кахоль Лаван» может принести дополнительные голоса «Еш Атид». Задача Лапида на этих выборах: сохранить позицию крупнейшей партии блока «анти-Нетаньяху». Сейчас реализация этой задачи выглядит затруднительной.

«Кахоль Лаван», по всей видимости, прекращает свое существование. По последнему опросу Panels Politics партия Бени Ганца находится на грани электорального барьера. Ави Нисанкорен колеблется между выдвижением своей кандидатуры на освободившуюся должность главы «Аводы» и созданием своей партии. Габи Ашкенази обдумывает возможность ухода из политики. Ни тот, ни другой не связывают своего будущего с Бени Ганцем, ставшим трагическим героем политической драмы. Когда в январе 2019 года Ганц презентовал партию «Хосэн ле-Исраэль», многие были убеждены, что антибибисты нашли наконец фигуру, способную победить Нетаньяху. В переполненном зале «Ганей Тааруха» тогда говорили о «новом Рабине». Со временем выяснилось, что с точки зрения политических способностей Ганц в лучшем случае напоминал Шимона Переса. До сих пор остаются загадкой причины, толкнувшие его в марте 2020-го на союз с Нетаньяху и на подписание коалиционного соглашения, ставшего для бывшего начальника генштаба политическим смертным приговором. Ганц так и не посидел в кресле премьер-министра, и сегодня многие его советники рекомендуют ему закончить политическую карьеру, не рискуя опозорится на выборах, на которых поддерживать его будет только Михаль Котлер-Вунш, имя которой мало что говорит 99% читателей.

В настоящий момент избиратели «Кахоль Лаван» массово уходят к Гидеону Саару. Те, для кого главной мотивацией на выборах является устранение Нетаньяху, поняли: сделать это может только партия, которую нельзя будет заподозрить в левизне. «Сначала Биби, а потом все остальное», — сказал мне один избиратель «Кахоль Лаван», придерживающийся левоцентристских взглядов, и намеревающийся отдать свой голос «Тиква Хадаша». «Пока палестинцы раскачаются, и спор о территориях снова станет актуальным, мы останемся без государства», — добавил он.

На левом фланге происходят события, которые иначе как непостижимыми не назовешь. Со взглядами Офера Шелаха можно соглашаться или спорить, но ему никто никогда не отказывал в остром уме и способности трезво анализировать ситуацию. Однако политика меняет людей, и Шелах принял решение создать партию, которая ничего кроме дополнительного дробления, фрагментации и потери голосов, левому лагерю не принесет. Шелах мог побороться за пост лидера «Аводы», мог бросить вызов главе МЕРЕЦ Ницану Горовицу. Вместо этого он создает нишевую партию социального толка. Те, кто следят за деятельностью Шелаха, отлично знают, что социальная тематика никогда не была доминантной в его повестке дня. Можно только предполагать, что Шелах намерен позднее объединиться с партией Рона Хульдаи, о создании которой будет заявлено в ближайшие недели.

Заявление Амира Переца о том, что он не будет баллотироваться на пост главы «Аводы», взволновало лишь любителей политической истории. Перец впервые был избран в Кнессет в 1988 году, и, безусловно, речь идет об одном из патриархов израильской политики. До сих пор неясно, означает ли уход Переца его отказ от намерения баллотироваться на пост президента государства.

В Объединенном арабском списке продолжается дискуссия по поводу совместного участия в выборах. Несмотря на гнев, который вызвало в блоке сотрудничество РААМ с Биньямином Нетаньяху, ожидается, что ХАДАШ, РААМ, ТААЛ и БАЛАД будут по-прежнему баллотироваться единым списком. В то же время продолжается тенденция снижения популярности списка. На этой неделе сообщалось, что внутренние опросы свидетельствуют о росте популярности сионистских партий среди арабских избирателей. Это может добавить голосов МЕРЕЦ, где, вопреки публикациям, не собираются объединяться с арабским списком.

Об ультраортодоксальных партиях необходимо сказать отдельно. После трех предвыборных кампаний, когда эти партии были целиком и полностью в лагере Нетаньяху, и в этом вопросе наметились изменения. «Мы поддержим Нетаньяху в ходе предвыборной кампании, но если после выборов кто-то другой сформирует правительство, не исключено, что присоединимся к нему», — заявляют в ШАС и «Яадут а-Тора». Еще один тревожный для премьер-министра звонок.

Политическая карта далеко не сформирована. Помимо партии Рона Хульдаи возникнут дополнительные политические структуры, союзы и альянсы. «Проблема Нетаньяху заключается в том, что ему практически некем усилить свой список, и это осложняет его и без того непростую ситуацию», — сказал в интервью «Кан РЕКА» бывший советник Нетаньяху Авив Бушински. «В 1999 году он пытался противопоставить личной критике дискуссию о политической платформе. Сегодня платформа никого не интересует. Вся предвыборная кампания будет вращаться вокруг персоны премьер-министра, и это очень невыгодно ему», — резюмировал Бушински. (newsru.co.il)

Газета «Еврейский Мир» опубликовала аналитическую статью американо-израильского журналиста, заместителя редактора газеты «The Jerusalem Post» Кэролайн Глик, в переводе Александра Непомнящего, под заголовком «Прогрессивные враги Ханукки».

Прежний антисемитизм старых элит подвергал евреев социальному и финансовому остракизму за их религию, сегодняшний — добивается социального и финансового остракизма евреев из-за политики и расизма.

На прошлой неделе премьер-министр Биньямин Нетаньяху дал интервью Майклу Дорану из Института Хадсона. Будучи ученым, а не репортером, Доран предпочёл задавать вопросы, связанные не столько с текущей политикой, сколько с идеями, вдохновляющими Нетаньяху на протяжении многих лет.

В первой части их беседы речь шла о выступлении Нетаньяху в марте 2015 года перед объединенными палатами Конгресса, когда он изложил свои доводы против главной составляющей внешней политики возглавлявшего в тот момент Белый дом президента Барака Обамы — ядерной сделки с Ираном. Нетаньяху выступил тогда перед законодателями США, разъясняя им то, что гамбит Обамы гарантирует, создание Ираном ядерного арсенала в течение десятилетия.

Это обращение считается поворотным моментом в истории Израиля. Именно оно в итоге закрепило положение еврейского государства как регионального лидера и заложило основу для будущего стратегического сотрудничества между Израилем и суннитскими арабскими государствами Персидского залива, которым, как и Израилю, угрожает иранская программа ядерного оружия.

Доран, католик, решил начать обсуждение той речи не с влияния, которое она оказала на арабский мир, а с ее влияния на американских евреев.

Доран напомнил, что представители еврейской общины США были откровенно напуганы речью, в которой лидер еврейского государства фактически выступил против президента Соединенных Штатов. Он процитировал слова своего еврейского приятеля, сказавшего ему тогда: «2000 лет истории научили нас тому, что с королями конфликтовать нельзя».

Беспокойство американских евреев вследствие той речи Нетаньяху примечательно прежде всего тем, что оно наглядно раскрыло суровую правду, ставшую за пять прошедших с тех пор лет лишь ещё более заметной. Уверенность в себе, характеризовавшая американское еврейство во второй половине XX века, практически сошла сегодня на нет.

До 1950-х годов наиболее распространенными проявлениями антисемитизма в Америке являлись элитарное высокомерие и остракизм. Процветавший в высшем обществе антисемитизм оставлял евреев за стенами модных загородных клубов, престижных юридических фирм и инвестиционных банков. На поступавших в ведущие университеты евреев налагались ограничительные квоты, от тех же, кому удавалось пробиться требовали безукоризненного, буквально, пресвитерианского поведения.

Однако затем, к началу 1950-х годов, когда масштабы Катастрофы европейского еврейства стали осознаваться американским правящим классом, ворота в высшее общество для американских евреев постепенно распахнулись. Так началось то, что теперь часто называют Золотым веком американского еврейства.

Теперь пятьдесят лет спустя, к началу нашего века, ситуация постепенно откатывается назад. Золотой век потускнел и покрылся ржавчиной. Но не белая англо-саксонская элита прошлых лет (та, что звалась WASP) отвергла гражданские права евреев. На этот раз против евреев, по мере своего перемещения с окраин американского общества в самый центр, выступила новая прогрессистская элита.

И подобно тому, как в советскую эпоху, прежний антиеврейский фанатизм царской России, отвергавший евреев как личностей, сменился новым антиеврейским фанатизмом, отрицавшим право евреев на национальное самоопределение, антисемитизм прогрессистов отверг само право Израиля на существование, подвергая безжалостному остракизму всех евреев, смеющих проявлять привязанность к еврейскому народу и его родине.

Прогрессистская элита стала новой элитой Америки. И в тот момент, когда власть оказалась у неё, она без колебаний стерла пыль со старого антисемитизма элит WASP, решительно обновив его. Но если прежний антисемитизм старых элит подвергал евреев социальному и финансовому остракизму за их религию, сегодняшний добивается социального и финансового остракизма из-за политики и расизма.

Примерно в те же дни, что состоялась беседа Нетаньяху с Дораном, еврейский онлайн-журнал Tablet опубликовал историю с примером подобного антисемитского остракизма со стороны нынешней элиты, которому подверглась группа евреек из Лос-Анджелеса. Женщины были участницами эксклюзивной страницы в Facebook для женщин в Лос-Анджелесе под названием «Girls Night Out» (GNO).

Эта группа, насчитывающая 30 000 членов, считается очень ценным сетевым инструментом. Как поясняется в статье, группа «предлагает ценные возможности работы для большого количества лос-анджелеских фрилансеров. Комментируя различные публикующиеся там темы, фитнес-тренера, повара, визажисты и прочие получают возможность показать там свои знания и умения, а, если повезет, и привлечь новых клиентов. Деятели искусства могут продавать там свои товары, а мастера пиара анонсировать горячие предложения и сетевые магазины».

Особенно же ценным ресурсом членство в этой сетевой группе Facebook стало теперь — на фоне экономической обстановки, сложившейся из-за коронавирусных ограничений.

В конце августа, когда беспорядки Black Lives Matter распространились по Лос-Анджелесу, администраторы страницы поддержали официальную политику BLM. Беспорядки BLM в Лос-Анджелесе изобиловали антисемитскими нападениями на синагоги и еврейские бизнесы. Антисемитские транспаранты были вывешены на эстакадах, и в еврейских кварталах воцарилась ужасная атмосфера.

Один такой баннер на шоссе 405 привлек внимание еврейской участницы группы GNO. Она опубликовала в группе комментарий о баннере, утверждавшем: «Евреи хотят расовой войны», выразив свою обеспокоенность этим расистским и антисемитским заявлением. К ней присоединились и другие еврейки, предложившие ввести в группу модераторов страницы еврейку, которая займётся борьбой с проявлениями антисемитизма.

В ответ другая участница GNO предложил разрешить управлять страницей лишь тем еврейкам, которые будут согласны «признать оккупацию Палестины». Иными словами, только тем еврейкам, которые примут антисемитские ограничения прогрессистской элиты в отношении их права на присутствие в приличном обществе.

Все еврейки, высказавшие возражения против этого откровенно фанатичного призыва, были из группы изгнаны. А должность модератора получила еврейка, принявшая это условие и написавшая пост с осуждением Израиля.

Изгнанницы обратились к основательнице группы. Но та, на протяжении трёх месяцев ничего не предпринимала. Лишь в прошлом месяце она изгнала из группы антисемитских администраторш и модераторов, включая и ту еврейку антисионистку, вернув изгнанных прежде евреек, и, назначив ещё двух произраильски настроенных евреек в модераторы страницы.

Учитывая такое счастливое завершение скандала, перипетии с группой GNO можно было бы даже назвать историей с хорошим концом. Но тот факт, что в течение трех месяцев еврейки, отстаивавшие свои права, были отстранены от ценных сетевых возможностей, предоставленных страницей Facebook лишь за то, что посмели выступить против фанатизма, свидетельствует о нарастающей мощи и преобладании влияния прогрессистских антисемитов.

Этот прогрессистский антисемитизм новых элит выражается не только в ненависти к Израилю и евреям, смеющим поддерживать право на существование еврейского государства. Он характеризуется также и презрительным отношением к иудаизму вообще и к еврейским обычаям в частности. Например, к празднованию Хануки.

На прошлой неделе New York Times опубликовала статью под заголовком «Ханукальное лицемерие». Статья, к слову, написана женщиной-нееврейкой, ее мать — ассимилированная католичка, а отец — ассимилированный еврей. В своей колонке автор заявила, что и она, и ее супруг-нееврей не станут зажигать ханукию со своими нееврейскими детьми, потому что это просто не имеет для них никакого значения.

Само собой разумеется, что решение женщины-нееврейки не отмечать еврейский праздник не является событием, достойным упоминания. Так почему же это вообще было опубликовано в NYT?

Ответ прост. Сегодня New York Times — это газета, озвучивающая повестку дня прогрессистской элиты. Иначе говоря, New York Times опубликовала статью, указывающую своим адептам на то, что презрение к иудаизму и еврейским ритуалам теперь является верным и нужным направлением мысли. По сути, эту статью можно рассматривать как декларацию газеты о враждебном отношении соблюдающим традицию евреям.

На сегодняшний день руководство еврейской американской общины оказалось совершенно некомпетентным в борьбе с возрождающимся антисемитизмом правящего прогрессистского класса Америки. В немалой мере это связано с тем, что многие влиятельные члены общины сами являются прогрессистами и поэтому встают на сторону антисемитов против своих собратьев-евреев.

В прошлом месяце Уильям Дарофф, генеральный директор Конференции президентов основных еврейских организаций, обратился к членам группы с предложением принять определение антисемитизма Международной ассоциации памяти жертв Катастрофы европейского еврейства (IHRA). К слову, это самое определение IHRA вместе с примерами антисемитизма, которые оно включает, было принято правительством США и десятками других правительств по всему миру.

Однако, прогрессисты из организации «Американцы за немедленный мир» (APN) отказались. В открытом письме Дароффу эта пропалестинская группа, подражая Джереми Корбину, заявила о том, что примеры антисемитизма, связанные с определением IHRA, в том числе, отрицание права Израиля на существование, кампания бойкота Израиля, остракизм сторонников еврейского государства и использование двойных стандартов для осуждения Израиля вовсе не являются антисемитизмом. Вместо того, чтобы изгнать APN с Конференции президентов за одобрение дискриминации в отношении евреев, Дарофф пожал плечами. «Каждый имеет право на свое мнение», — сообщил он. Это, ведь, было просто предложение.

Реакция Нетаньяху на воспоминания Дорана об опасениях своего еврейского друга по поводу дерзкого неповиновения премьер-министра Обаме, была крайне показательной. Она раскрыла не только понимание Нетаньяху еврейской истории, но и его видение еврейского руководства.

Нетаньяху ответил, что не приемлет «общее правило» приятеля Дорана, согласно которому евреи «не должны конфликтовать с королями».

«Я думаю, что еврейская история немного сложнее. Ведь, на самом деле она насчитывает почти 4000 лет», — отметил он. А потом Нетаньяху напомнил историю Хануки.

«На следующей неделе, -сказал он, — мы отметим только один эпизод, всего лишь один пример сопротивления царям, без которого мы не были бы здесь сегодня. Он называется Ханука, это восстание Маккавеев против Империи Селевкидов и Антиоха. Без этого восстания не было бы не было бы иудаизма, не было бы и христианства».

Затем Нетаньяху отверг и саму предложенную приятелем Дорана характеристику Обамы как короля.

«Я не имел дело с королем. Я имел дело с избранным президентом нашего дорогого союзника, Соединенных Штатов».

Хотя многие американские евреи и были напуганы тем, что мужественный вызов Нетаньяху главной составляющей внешней политики Обамы спровоцирует антисемитизм, на деле это, напротив, дало возможность многим американцам выступить против сделки. Республиканцы выступили против неё. Все кандидаты в президенты от республиканцев в 2016 году пообещал отказаться от сделки, и президент Дональд Трамп сдержал свое обещание.

Будучи настоящим национальным лидером, Нетаньяху подвиг американскую еврейскую общину бросить вызов Обаме, в то время, как сам американский президент и его советники использовали откровенный антисемитизм, демонизируя противников сделки, и, объявляя их — сидящими в кармане у зловредных спонсоров и служащими иностранным интересам.

AIPAC развернул тогда масштабную кампанию против ядерной сделки в Конгрессе, и десятки тысяч прежде ни во что не вовлеченных американских евреев приняли участие в демонстрациях по всей Америке, выражая свое несогласие с соглашением, которое прокладывало Ирану путь к ядерному оружию.

Нетаньяху, продолжил свою мысль, объяснив, что, имея дело с такими лидерами, как Обама, с которыми существуют глубокие разногласия,

«вы ищете компромисс там, где возможно, но обязаны избегать компромисса там, где это неприемлемо, и вам нужно уметь ясно провести различие между этими двумя вещами, что я и пытался делать».

Этот урок лидерства, возможно, является ключевым посланием нашего времени. Как и ассимилянты в эпоху Хануки, сегодняшние прогрессистские элиты утверждают, мол, еврей, желающий быть принятым в приличное общество обязан отказаться от важной части своей идентичности, и своих гражданских прав. Ассимилянты прошлого требовали, чтобы евреи отказались от Торы. Сегодняшние прогрессисты требуют, чтобы они отказались от своей еврейской национальной самоидентификации. Но это — те самые вещи, с которыми нельзя идти на компромисс, с которыми можно только бороться, даже если те, кто требует их, сами являются евреями.

(Источник на английском — Исраель а-йом)