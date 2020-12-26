Посол США в Польше, признав победу Байдена, подает в отставку
Посол США в Варшаве Джорджетта Мосбахер подает прошение об отставке, но уезжать и Польши пока не собирается.
В интервью Polsat News американский дипломат прокомментировала последние политические новости в США. На вопрос о том, разделяет ли она мнение Дональда Трампа, что он победил на выборах, посол ответила:
Мосбахер уточнила, что ее отставка должна подаваться до приведения к присяге нового президента. Таким образом, по словам дипломата, 20 января 2021 года станет «моим последним днем в качестве посла». Вместе с тем, она призналась, что хотела бы остаться в Польше, потому что «Польша занимает место в моем сердце».
Отвечая на вопрос, изменится ли политика Байдена по отношению к Польше (напомним, в разгар предвыборной борьбы кандидат от Демократической партии в президенты Джо Байден причислил Польшу к числу стран с тоталитарным режимом. — ИА Newstes)
ИА Newstes дополняет, что бизнесвумен-миллионерша, основатель косметической компании La Praire Джорджетт Мосбахер была назначена Трампом послом в Варшаве в сентябре 2018 года.