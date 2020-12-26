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Посол США в Польше, признав победу Байдена, подает в отставку

Посол США в Польше, признав победу Байдена, подает в отставку

Посол США в Варшаве Джорджетта Мосбахер подает прошение об отставке, но уезжать и Польши пока не собирается.

В интервью Polsat News американский дипломат прокомментировала последние политические новости в США. На вопрос о том, разделяет ли она мнение Дональда Трампа, что он победил на выборах, посол ответила:

«Нет. Джо Байден выиграл выборы. Он выиграл голосование в коллегии выборщиков. Что касается отдельных штатов, был ли подсчет справедливым — в большинстве случаев, я думаю, да. У меня нет информации, которой располагает президент Трамп, и я очень уважаю президента Трампа. Я знаю, что он был глубоко разочарован, половина Соединенных Штатов с президентом Трампом. Но ответит, кто станет президентом 20 января, такой: будет Джо Байден».

Мосбахер уточнила, что ее отставка должна подаваться до приведения к присяге нового президента. Таким образом, по словам дипломата, 20 января 2021 года станет «моим последним днем в качестве посла». Вместе с тем, она призналась, что хотела бы остаться в Польше, потому что «Польша занимает место в моем сердце».

Отвечая на вопрос, изменится ли политика Байдена по отношению к Польше (напомним, в разгар предвыборной борьбы кандидат от Демократической партии в президенты Джо Байден причислил Польшу к числу стран с тоталитарным режимом. — ИА Newstes)

«Наши отношения действительно уникальны и исторически очень давние. В США 10 миллионов поляков, которые амбициозны, продуктивны, любят свои семьи, ходят в церковь. Вот почему политики не могут их игнорировать. Иногда кажется, что политики забывают об этом. Поэтому я не думаю, что что-то изменится, потому что Польша очень важна не только стратегически, но и из-за общих ценностей и из-за того, что нам дорого».

ИА Newstes дополняет, что бизнесвумен-миллионерша, основатель косметической компании La Praire Джорджетт Мосбахер была назначена Трампом послом в Варшаве в сентябре 2018 года.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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