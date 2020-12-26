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В Армении предложили создать союзное государство с Россией

В Армении предложили создать союзное государство с Россией

Партия «Альянс» предлагает решить проблемы армянского народа в сфере безопасности в максимально сжатые сроки посредством формирования союзного государства с Россией. Об этом на внеочередном съезде армянской партии в Ереване заявил сегодня, 26 декабря, её лидер Тигран Уриханян.

«Многие спрашивают, предполагает ли это вступление Армении в состав России. Нет! Это значит сформировать межгосударственный союз, исходя из логики развития событий. В таком случае Армения остаётся членом ООН, суверенной и независимой страной, которая укрепляет свою армию и ведёт внешнюю политику. Все остальные разговоры находятся на уровне бытовой неграмотности», — сказал политик.

По его словам, Армении в нынешних кризисных условиях нужна поддержка России, которая должна иметь конкретные проявления, а укрепление связей требует максимальной взаимной интеграции.

«Если реальность принуждает к присутствию российского миротворческого контингента в регионе, наличию военной базы или баз в Армении или, возможно, в Карабахе, то следующим логичным шагом должно стать формирование совместных войсковых соединений, в частности в виде пограничных сил», — отметил Тигран Уриханян.
«Да, мы видим новый формат союзного объединения, границы которого, в том числе в рамках ответственности Армении и Арцаха (армянское историческое название Нагорного Карабаха. — Ред.), должны защищаться совместно, с участием Вооружённых сил России», — добавил он.

Вместе с тем Уриханян считает приоритетным вопросом отставку премьер-министра Никола Пашиняна, формирование нового правительства Армении, члены которого будут иметь опыт государственного управления, но не будут представителями «старого режима».

После неблагоприятного для Армении завершения недавней войны в зоне карабахского конфликта ряд представителей властей и оппозиции республики заявили о необходимости укрепления стратегического союза с Россией прежде всего в военно-политической сфере, а также выразили уверенность в том, что без российской помощи не удастся восстановить боеспособность армянской армии до предвоенного уровня. Помимо этого, было указано на целесообразность создания в Армении второй военной базы России — в приграничной с Азербайджаном Сюникской области.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны должны оставаться на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Был предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вслед за подписанием документа армянская оппозиция обвинила Пашиняна в «предательстве», высказалась за пересмотр некоторых положений соглашения, потребовала незамедлительной отставки главы правительства и объявила о формировании «Движения спасения Родины».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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