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В СНБО не согласились со словами Зеленского о тотальной мобилизации

В СНБО не согласились со словами Зеленского о тотальной мобилизации

План президента Украины Владимира Зеленского по мобилизации всех женщин и мужчин в случае войны с Россией является нереальным.

Такое мнение в интервью украинскому изданию «Новое время» сделал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос.

По его мнению, призванное мирное население в войне бесполезно, поскольку эти люди не обучены держать в руках оружие и вряд ли захотят это делать.

Представитель СНБО отметил, что заявление Зеленского стало результатом мнений, бытующих в его окружении, и что о планах тотальной мобилизации ему рассказывают некомпетентные советники.

«А мы, которые это прошли и видели это в свои реалиях, — мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет… Во-вторых, мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч», — сказал Кривонос.

Он добавил, что опыт армяно-азербайджанской войны показал, что небольшое количество личного состава, в сочетании с техникой и правильном планировании, может показать куда более высокий результат, чем толпы мобилизованных обывателей.

Отметим, что ранее Кривонос не раз утверждал, что поскольку военный потенциал Российской Федерации выше, чем украинский, Кремль «не пойдет на уступки» в конфликте с Киевом.

Как сообщало ИА Newstes, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае «нападения России на Украину» и начала «большой войны» в стране будут мобилизованы не только все мужчины, но и женщины.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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