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Кремль напомнил Зеленскому об огромной ошибке в ходе визита в Польшу

Кремль напомнил Зеленскому об огромной ошибке в ходе визита в Польшу

Президент Украины Владимира Зеленский допустил огромную ошибку, обвинив Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией. Такое высказывание нынешнего украинского лидера было в корне неправильным, особенно в год 75-летия Победы, заявил сегодня, 27 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Это, наверное, сильно резануло не только слух, но и сердце не только Путина, но и огромного количества наших ветеранов, да и вообще — всех, кто живёт на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этой войне», — отметил представитель Кремля.

И на Украине много таких людей, выразил уверенность Дмитрий Песков.

В январе этого года Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил, что СССР якобы виновен в развязывании Второй мировой войны, как и гитлеровская Германия. По его словам, Польша первой ощутила «сговор тоталитарных режимов», что привело к началу полномасштабного конфликта.

В МИД России заявление президента Украины назвали тогда «предательством своего же народа», указав, что придумывать равную ответственность жертвы и убийцы — преступно и аморально. Как подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, подобные высказывания закладывают мины под конструкцию мирового порядка и решения Нюрнбергского трибунала, целью которого было недопущение новых глобальных потрясений в виде мировых войн.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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