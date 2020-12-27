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Мишустин одобрил изменения в конвенцию по налогообложению с Мальтой

Мишустин одобрил изменения в конвенцию по налогообложению с Мальтой

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим постановлением одобрил протокол о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения, действующую между Россией и Мальтой.

«В ближайшее время проект федерального закона о ратификации протокола будет внесён в Госдуму. После одобрения нижней палаты парламента его рассмотрит Совет Федерации и утвердит президент», — сказано в сообщении.

Напомним, что протокол о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения Россия и Мальта подписали в начале октября 2020 года. Документ предусматривает, что налог по дивидендам и процентам для источника налогообложения увеличится до 15%.

Как сообщало ранее ИА Newstes, в результате изменения налоговых соглашений с Мальтой, Кипром и Люксембургом российский бюджет пополнится на 130−150 млрд рублей в год. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Изменения вводятся для того, чтобы доходы компаний, которые выплачиваются за границу в виде процентов и дивидендов, облагались по тем же ставкам, что и в России.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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