Партию Саакашвили возглавил лидер антироссийских акций в Тбилиси

Алексей Вольцев

Ника Мелия занял место председателя основанной экс-президентом Груузии Михаилом Саакашвии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Его кандидатуру члены партии одобрили на девятом съезде 27 декабря.

Напомним, что Ника Мелия — организатор антироссийских акций в Тбилиси в июне 2019 года.

До этого в ходе голосования в электронном режиме Мелия опередил второго кандидата — бывшего лидера Аджарии Левана Варшаломидзе. Мелия получил 13 400 голосов — 64,9%, а его основной конкурент Варшаломидзе — 7200 голосов — 36,1%.

Как сообщало ИА Newstes, Григол Вашадзе, занимавший пост председателя ЕНД, вышел 15 декабря из партии в знак протеста с действиями оппозиции.

Михаил Саакашвили поздравил Мелию с новым постом.

«Ника для меня символ упорства, отваги и самопожертвования, без которого уже ничего не получится, потому что мы находимся на решающем этапе борьбы … Хочу сказать вам, что в будущем, как только мы устраним этих узурпаторов от власти, все основные решения грузинского народа будут приниматься так — электронными выборами, нажатием кнопки», — сказал Саакашвили.

Мелия в 2008 году занимал пост заместителя руководителя Национального бюро по исполнению наказаний, а в 2009 году возглавил его. В 2016 году он был избран в парламент страны от ЕНД. В 2019 году его лишили депутатских полномочий из-за заведенного против него дела. Мелию обвинили в руководстве групповым насилием и участии в нем после событий лета 2019 года, когда оппозиция штурмовала парламент. Мелия сейчас находится на свободе до приговора суда.