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Традиционная встреча Путина с бизнесменами не состоится, но «диалог идет»

Традиционная встреча Путина с бизнесменами не состоится, но «диалог идет»

Традиционная встреча президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса в этом году не запланирована. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков агентству РИА Новости сегодня, 27 декабря.

По словам Пескова, в этом году ее (встречи) не будет, но это не значит, что диалога с бизнесом нет. Между российским лидером и бизнесом идет «постоянный диалог», — заверил он.

«И, конечно, правительство тоже работает… все основные решения принимаются в секторе экономики с учетом мнения бизнеса», — цитирует источник Пескова.

В прошлогодней предновогодней встрече президента России с представителями крупного бизнеса, которая проходила 25 декабря в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, Владимир Путин подчеркнул ряд аспектов развития экономики России, а также подчеркнул важность сохранения положительной динамики роста ВВП страны.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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