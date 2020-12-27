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Украинские военные удивились заявлению Зеленского о войне с Россией

Украинские военные удивились заявлению Зеленского о войне с Россией

Украинские военнослужащие прокомментировали в беседе с изданием Strana.ua идею президента страны Владимира Зеленского мобилизовать и мужчин, и женщин для ведения тотальной войны с Россией.

Ранее Зеленский заявил, что он против войны с Россией, признав, что это была бы «ужасная ситуация», при этом он выразил готовность воевать в случае «нападения» и мобилизовать все население страны — как мужчин, так и женщин.

Как заявил изданию майор ВСУ Юрий К., подобные заявления являются признаком паники и непрофессионализма властей, готовых «бросить в мясорубку всех подряд».

«Заявления о всеобщей мобилизации — лишь свидетельство того, что у действующего президента в военных советниках какие-то левые люди. Либо Зеленский просто не понимает, что такое всеобщая мобилизация», — отметил украинский военный, предположив, что высказывание главы государства было сделано «для пафоса».

В свою очередь, капитан запаса Алексей К. указал, что Зеленский никогда не служил в армии и «не понимает, что такое войска и война».

«Только на курс молодого бойца уходит месяц. А для получения воинской специальности уходит около года. Воюют не числом, а умением. Люди без опыта и знаний — огромная обуза в бою. Даже в тылу это обуза для всех. Все разговоры о тотальной мобилизации — бред», — заявил он.

При этом старший лейтенант Сергей Ч. напомнил, что опыт прошлых мобилизаций на Украине продемонстрировал «никудышность» подобных затей.

«Мобилизованные не хотят воевать. Армия мобилизованных по всеобщему принципу — это армия поражения и анархии. Чтобы заставить воевать мобилизованных, нужно заградотряды ставить позади», — подчеркнул украинский офицер.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова президента Украины, отметил, что Зеленский скорее получил со стороны граждан возмущение из-за своей риторики, нежели «добавил очков».

По мнению парламентария, украинский лидер лишь пропиарился на этой фразе.

«Я брошу клич — и всей стране автоматы раздадут, хотя население надеется, что в такое непростое время им выдадут пособия или социальные льготы, ну уж точно не автоматы», — добавил Бальбек.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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