Украинские военные удивились заявлению Зеленского о войне с Россией
Украинские военнослужащие прокомментировали в беседе с изданием Strana.ua идею президента страны Владимира Зеленского мобилизовать и мужчин, и женщин для ведения тотальной войны с Россией.
Ранее Зеленский заявил, что он против войны с Россией, признав, что это была бы «ужасная ситуация», при этом он выразил готовность воевать в случае «нападения» и мобилизовать все население страны — как мужчин, так и женщин.
Как заявил изданию майор ВСУ Юрий К., подобные заявления являются признаком паники и непрофессионализма властей, готовых «бросить в мясорубку всех подряд».
В свою очередь, капитан запаса Алексей К. указал, что Зеленский никогда не служил в армии и «не понимает, что такое войска и война».
При этом старший лейтенант Сергей Ч. напомнил, что опыт прошлых мобилизаций на Украине продемонстрировал «никудышность» подобных затей.
Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова президента Украины, отметил, что Зеленский скорее получил со стороны граждан возмущение из-за своей риторики, нежели «добавил очков».
По мнению парламентария, украинский лидер лишь пропиарился на этой фразе.
«Я брошу клич — и всей стране автоматы раздадут, хотя население надеется, что в такое непростое время им выдадут пособия или социальные льготы, ну уж точно не автоматы», — добавил Бальбек.