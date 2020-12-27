В Крыму рассказали о главной ошибке Киева при создании независимой Украины
Политика противопоставления и противодействия России, положенная в основу построения независимой Украины, была и остается серьезной ошибкой Киева.
Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, Украине следовало придерживаться курса на укрепление взаимоотношений с РФ, имеющих братскую и добрососедскую направленность.
Цеков уверен в том, что Украине необходимо задуматься над возвращением к своим корням и историческому прошлому.
Однако в Киеве пока к такому повороту явно не готовы и продолжают идти губительным антироссийским курсом.
Ранее ИА Newstes сообщало, что МИД Украины главным приоритетом своей деятельности в 2021 год назвал «противостояние российской агрессии».