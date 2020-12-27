В Крыму рассказали о главной ошибке Киева при создании независимой Украины

Алексей Вольцев

Политика противопоставления и противодействия России, положенная в основу построения независимой Украины, была и остается серьезной ошибкой Киева.

Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, Украине следовало придерживаться курса на укрепление взаимоотношений с РФ, имеющих братскую и добрососедскую направленность.

«Киевские власти пытаются представить Россию в образе врага, тем самым системно продолжая допускать главную серьезную ошибку при построении своего независимого государства. К сожалению, за основу построения нынешней Украины была взята политика противопоставления России вместо созидательного курса на укрепление братских и добрососедских отношений», — цитирует сенатора РИА Новости.

Цеков уверен в том, что Украине необходимо задуматься над возвращением к своим корням и историческому прошлому.

«Если мы посмотрим историю, то Украина развивалась только тогда, когда была вместе с Россией. У Украины есть только один путь, чтобы стать нормальным и цивилизованным государством: это развитие всесторонних связей с Россией и прекращение агрессивной антироссийской воинственной риторики», — считает он.

Однако в Киеве пока к такому повороту явно не готовы и продолжают идти губительным антироссийским курсом.

Ранее ИА Newstes сообщало, что МИД Украины главным приоритетом своей деятельности в 2021 год назвал «противостояние российской агрессии».