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В Нагорном Карабахе наградили российских спасателей

В Нагорном Карабахе наградили российских спасателей

Директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) генерал-майор Карен Саркисян наградил сегодня, 27 декабря, группу сотрудников МЧС России по случаю их профессионального праздника. Как сообщает пресс-служба карабахского ведомства, в селе Иванян (Ходжалу) Аскеранского района НКР первый заместитель директора ГСЧС НКР полковник Самвел Петросян поздравил своих российских коллег и вручил им награды.

За активное сотрудничество директор департамента спасательных формирований МЧС РФ генерал-лейтенант Игорь Кутровский награждён медалью «Крест Славы — Ной». Медалью «Сотрудничество во имя спасения» награждены старший представитель сводной группировки МЧС РФ полковник Вадим Гаршен, старший прапорщик Дмитрий Кворцов, сержант Евгений Сопильняк, старший сержант Хамза Хамбабаев, сержант Александр Черноволенко, младший сержант Александр Шаповалов.

Директор Госслужбы по ЧС НКР Карен Саркисян поздравил российских коллег с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу в Карабахе.

«За полтора месяца сотрудничество наших служб не только укрепляется, но и расширяется. В результате сотрудничества двух партнёрских структур на днях материально-техническая база ГСЧС Карабаха пополнилась современной спасательной техникой и автотранспортными средствами, за что мы всех вас ещё раз благодарим», — отметил Саркисян.

Как сообщало ИА Newstes, основной задачей гуманитарной операции в Нагорном Карабахе министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев в ходе рабочих визитов в Азербайджан и Армению ранее на этой неделе назвал скорейшее восстановление мирной жизни в регионе. Глава российского ведомства в Азербайджане встретился с президентом Ильхамом Алиевым и министром МЧС республики Кямаладдином Гейдаровым, а в Армении — с премьер-министром Николом Пашиняном и министром МЧС страны Андраником Пилояном.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал 12 ноября указ о реализации мер, направленных на поддержание мирной обстановки на территории Нагорного Карабаха, где с 27 сентября по 10 ноября велись масштабные боевые действия. На следующий день, 13 ноября, глава российского государства подписал указ о создании Межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. По указанию министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, для решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования (центры координации гуманитарного реагирования: «Север» и «Юг», сводный отряд МЧС России) дополнительно сформированы пять центров.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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