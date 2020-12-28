Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Израиль вошёл в третий локдаун: полиция выставит блокпосты

Израиль вошёл в третий локдаун: полиция выставит блокпосты

Через три месяца после второго локдауна и в разгар масштабной кампании вакцинации населения от коронавирусной инфекции Covid-19 сегодня, 27 декабря, с 17.00 по местному времени (18.00 мск) в Израиле вошёл в действие третий общенациональный карантин, призванный сдержать распространение заболевания.

Извлекая уроки из прошлого, на сей раз полиция намерена жёстко пресекать любые нарушения установленных правил. На дорогах появятся блокпосты, улицы городов подлежат усиленному патрулированию. Вместе с тем решено, что полицейские будут выписывать меньше штрафов, ограничиваясь разъяснительной работой — по крайней мере на первом этапе карантина, сообщает новостной портал Ynet.

Мобильные блокпосты установят на междугородных трассах, преимущественно в вечерние часы и в центре страны. Полицейские будут останавливать автомобили и просить водителей объяснить, чем вызвана необходимость поездки. Тем, кто не сможет дать разумных объяснений, на первом этапе будут напоминать об ограничении на удаление от дома на дистанцию 1000 метров. Для злостных нарушителей предусмотрен штраф в размере 500 шекелей ($ 155).

В полиции сообщили, что в течение дня на трассах будут действовать 20 стационарных КПП, но в вечерние часы к ним будут добавлены мобильные — всего около 300.

Также разъясняется, что с особым внимание полиция будет относиться к ситуации в арабских и ультрарелигиозных населённых пунктах страны.

«Никаких поблажек на сей раз не будет», — предупредил заместитель генерального инспектора полиции Израиля Моти Коэн.

В Министерстве здравоохранения Израиля подтвердили, что карантинные ограничения установлены на 2 недели с возможностью продления ещё на две.

В рамках третьего локдауна установлено ограничение на передвижение граждан, кроме следующих случаев: оказание медицинское или социальной помощи, участие в судебном разбирательстве, выезд на расстояние до 1000 метров от места жительства, индивидуальные занятия спортом, передача несовершеннолетнего между состоящими в разводе родителями, выезд на место работы или учёбы, участие в похоронах или свадьбе (при соблюдении правил Минздрава). Предусмотрено закрытие коммерческих предприятий и торговых точек, кроме тех, которые предлагают продукты питания, средства гигиены, оптику, лекарства и медицинские принадлежности, бытовые товары. Закрываются места развлечений и досуга: музеи, кинотеатры под открытым небом, зоопарки, заповедники, национальные парки, исторические места, отели. Прекратят работу парикмахерские, косметические салоны, клиники альтернативной медицины, крупные торговые центры. Продолжат работу предприятия, оказывающие основные услуги населению, а также осуществляющие строительные и инфраструктурные работы. Работа общественного транспорта будет ограничена.

По данным на утро воскресенья, за предыдущие 24 часа в Израиле было подтверждено 3994 новых случая новых заражения Covid-19. Всего с начала пандемии в стране выявлено 398 015 случаев заболевания. В настоящее время в местных медицинских центрах лечение проходят 977 пациентов, из них 561 находится в тяжёлом состоянии (174 — в критическом). В активной фазе заболевания находятся 34 996 израильтян. Число летальных исходов среди пациентов с диагнозом Covid-19 с начала пандемии достигло 3203.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Израиль вошёл в третий локдаун: полиция выставит блокпосты
Израиль вошёл в третий локдаун: полиция выставит блокпосты
Москвичи старше 60 лет смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 с 28 декабря
Москвичи старше 60 лет смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 с
Совбез Армении счёл «абсурдными» заявления экс-посла о письме генсека ОДКБ
Совбез Армении счёл «абсурдными» заявления экс-посла о письме генсека
Немецкие СМИ предупреждают о новом витке в "спирали угроз"
Немецкие СМИ предупреждают о новом витке в "спирали угроз"
Партию Саакашвили возглавил лидер антироссийских акций в Тбилиси
Партию Саакашвили возглавил лидер антироссийских акций в Тбилиси
Звездный Instagram: Новый год близко!
Звездный Instagram: Новый год близко!
В России насчитали свыше миллиона пенсионеров — должников по кредитам
В России насчитали свыше миллиона пенсионеров — должников по кредитам
Меган Фокс и Брайан Остин Грин, Кара Делевинь и Эшли Бенсон — кто еще из западных звезд расстался в 2020-м
Меган Фокс и Брайан Остин Грин, Кара Делевинь и Эшли Бенсон — кто еще
Министр обороны Турции ответил «головорезу» в Ливии: «Будет некуда бежать»
Министр обороны Турции ответил «головорезу» в Ливии: «Будет некуда
Кремль напомнил Зеленскому об огромной ошибке в ходе визита в Польшу
Кремль напомнил Зеленскому об огромной ошибке в ходе визита в Польшу
Российский атомный «грузовик» подошел к Балтике: Скандинавия не испугалась
Российский атомный «грузовик» подошел к Балтике: Скандинавия
В Нагорном Карабахе наградили российских спасателей
В Нагорном Карабахе наградили российских спасателей

Топ на сегодня

Украинские военные удивились заявлению Зеленского о войне с Россией
Украинские военные удивились заявлению Зеленского о войне с Россией
Президент Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Джорджа Блейка
Президент Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Джорджа
Эдвард Сноуден впервые стал отцом
Эдвард Сноуден впервые стал отцом
В Крыму рассказали о главной ошибке Киева при создании независимой Украины
В Крыму рассказали о главной ошибке Киева при создании независимой
Названы производители самой качественной Брауншвейгской колбасы
Названы производители самой качественной Брауншвейгской колбасы

Еще по теме

На въездах в Винницу установили блокпосты
В Дагестане из-за коронавируса закрыли города и районы
Израиль подвели к тотальному карантину: первый в мире повторный локдаун
Блокпосты на въездах в Одессу усилили бронетехникой