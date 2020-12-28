Израиль вошёл в третий локдаун: полиция выставит блокпосты

Лидия Мартынова

Через три месяца после второго локдауна и в разгар масштабной кампании вакцинации населения от коронавирусной инфекции Covid-19 сегодня, 27 декабря, с 17.00 по местному времени (18.00 мск) в Израиле вошёл в действие третий общенациональный карантин, призванный сдержать распространение заболевания.

Извлекая уроки из прошлого, на сей раз полиция намерена жёстко пресекать любые нарушения установленных правил. На дорогах появятся блокпосты, улицы городов подлежат усиленному патрулированию. Вместе с тем решено, что полицейские будут выписывать меньше штрафов, ограничиваясь разъяснительной работой — по крайней мере на первом этапе карантина, сообщает новостной портал Ynet.

Мобильные блокпосты установят на междугородных трассах, преимущественно в вечерние часы и в центре страны. Полицейские будут останавливать автомобили и просить водителей объяснить, чем вызвана необходимость поездки. Тем, кто не сможет дать разумных объяснений, на первом этапе будут напоминать об ограничении на удаление от дома на дистанцию 1000 метров. Для злостных нарушителей предусмотрен штраф в размере 500 шекелей ($ 155).

В полиции сообщили, что в течение дня на трассах будут действовать 20 стационарных КПП, но в вечерние часы к ним будут добавлены мобильные — всего около 300.

Также разъясняется, что с особым внимание полиция будет относиться к ситуации в арабских и ультрарелигиозных населённых пунктах страны.

«Никаких поблажек на сей раз не будет», — предупредил заместитель генерального инспектора полиции Израиля Моти Коэн.

В Министерстве здравоохранения Израиля подтвердили, что карантинные ограничения установлены на 2 недели с возможностью продления ещё на две.

В рамках третьего локдауна установлено ограничение на передвижение граждан, кроме следующих случаев: оказание медицинское или социальной помощи, участие в судебном разбирательстве, выезд на расстояние до 1000 метров от места жительства, индивидуальные занятия спортом, передача несовершеннолетнего между состоящими в разводе родителями, выезд на место работы или учёбы, участие в похоронах или свадьбе (при соблюдении правил Минздрава). Предусмотрено закрытие коммерческих предприятий и торговых точек, кроме тех, которые предлагают продукты питания, средства гигиены, оптику, лекарства и медицинские принадлежности, бытовые товары. Закрываются места развлечений и досуга: музеи, кинотеатры под открытым небом, зоопарки, заповедники, национальные парки, исторические места, отели. Прекратят работу парикмахерские, косметические салоны, клиники альтернативной медицины, крупные торговые центры. Продолжат работу предприятия, оказывающие основные услуги населению, а также осуществляющие строительные и инфраструктурные работы. Работа общественного транспорта будет ограничена.

По данным на утро воскресенья, за предыдущие 24 часа в Израиле было подтверждено 3994 новых случая новых заражения Covid-19. Всего с начала пандемии в стране выявлено 398 015 случаев заболевания. В настоящее время в местных медицинских центрах лечение проходят 977 пациентов, из них 561 находится в тяжёлом состоянии (174 — в критическом). В активной фазе заболевания находятся 34 996 израильтян. Число летальных исходов среди пациентов с диагнозом Covid-19 с начала пандемии достигло 3203.