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Лидер «Хизбаллы» заявил о готовности к войне с Израилем

Лидер «Хизбаллы» заявил о готовности к войне с Израилем

«Хизбалла» способна поразить любую точку в Израиле в случае начала военных действий. Об этом предупредил в воскресенье в интервью телеканалу Al Mayadeen лидер партии Хасан Насрулла.

«Силы сопротивления удвоили за последнее время свой арсенал и располагают достаточным количеством точных ракет, что позволяет им поразить любую точку в Израиле в случае агрессии», — сказал он.

По словам Насруллы, шиитские бойцы используют также «подходящее оружие» против беспилотных летательных аппаратов Израиля, которые «стали значительно реже появляться в ливанском небе».

Лидер «Хизбалла» сообщил, что отряды сопротивления приведены в полную боевую готовность на случай возможной военной авантюры со стороны администрации Дональда Трампа против Ирана. Кроме того, он напомнил, что «Хизбалла» сохраняет за собой право ответить на гибель два месяца назад своего командира Али Мохсена во время удара израильских ВВС по южным окрестностям Дамаска.

Касаясь возможности заключения новой сделки между Ираном и США при президенте Джозефе Байдене, шиитский политик подчеркнул, что такие договоренности «ни при каких обстоятельствах не будут достигнуты в ущерб интересам народов региона».

Комментируя продолжающийся с августа правительственный кризис в Ливане, Насрулла указал, что его главной причиной является «отсутствие доверия между президентом Мишелем Ауном и премьер-министром Саадом Харири.

«Хизбалла» — шиитское исламистское движение, базирующееся в Ливане. Оно признано террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, а также членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и рядом других стран.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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