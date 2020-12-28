Львовянин призвал заробитчан не молиться Бандере, а учить историю

Влада Некрасова

В декабре в Польше разразился скандал. Дальнобойщик, приехавший в Польшу на заработки из Западной Украины, прикрепил на лобовое стекло своего грузовика выведенное большими буквами имя Степана Бандеры и так исколесил значительную часть Европы. В последний раз заробитчанина — поклонника Бандеры видели в Италии.

Фото бандеровской фуры попало в соцсети. Польские работодатели уволили водителя и извинились перед всем польским народом за то, что случайно наняли на работу почитателя Бандеры. Поляки в целом не разделяют позиции президента Польши Анджея Дуды по ОУН-УПА (запрещена в России), Бандера для большинства поляков — пособник Адольфа Гитлера, массовый убийца польского народа.

Дальнобойщики, в силу своей профессии, уважают порядок и силу, пишет публицист из Львова Павел Зубюк. Если для злополучного заробитчанина символом порядка является Бандера, то для многих его коллег из Белоруссии —Иосиф Сталин. Белорусские «водилы» укрепляют фотографии Сталина на лобовые стекла, вешают их в своих кабинах — вместе с символикой СССР. По словам Зубюка, распространенный у заробитчан из Галиции культ ОУН-УПА вредит репутации украинского народа в Евросоюзе. Особенно в Польше.

«Бандеровцы убили значительно больше польского гражданского населения, нежели вооруженных русских. Все поляки об этом прекрасно помнят до сих пор. Но далеко не все украинцы это до конца осознали. По инерции кое- кто пытается муссировать тему «поляки такие же импералисты, как и русские», — констатирует львовский публицист. Павел Зубюк напоминает: это не Польша в 2014 году «оккупировала» Крым, а Россия.

«Прибавим сюда сотни тысяч граждан Украины, которые закончили и заканчивают польские университеты. несколько миллионов украинцев, что работали, работают и будут работать в Польше. Причем кое-кто из них останется в Польше на продолжительное время, если не навсегда. Прибавим семьи этих людей, которые тоже живут в Польше. Умножаем все это на очевидный факт: Польша как государство относится к украинцам куда лучше, чем Украина. Не скажу, что все в Польше идеально, но вообще качество социальных благ в Польше на голову выше», — отмечает публицист из Львова.

В таких условиях, пишет Зубюк, заробитчанам непозволительно дальше лелеять образ Бандеры как вождя, который однажды придет и порядок наведет на Украине.

«Конечно, можно с советской упертостью и дальше кричать хорошо заученные лозунги про то как „деды воевали“. Но эти лозунги будут работать только в минус Украине — причем не столько даже в глазах поляков, сколько для тех украинцев, для которых Бандера не герой. Нельзя в наших условиях тупо копировать российский опыт создания пантеона героев, только заменив униформу и название армии и имена вождей», — говорит Зубюк.

Культ ОУН-УПА на Западной Украине был наивной альтернативой серым советским будням, говорит публицист. При Леониде Кучме эта примитивная политическая религия превратилась в антитезу коррупционной и нищей жизни на Украине, напоминает Зубюк. Чем хуже жизнь в Незалежной, тем прочнее позиции у грубой и дикой веры, что однажды «Бандера придет — порядок наведет».

По словам публициста, очень многие адепты ОУН-УПА из Украины совершенно не знают истории этого движения, биографий Бандеры, Андрея Мельника и других руководителей Организации украинских националистов. Эти адепты невежественны, потому что не любят читать серьезной литературы, а предпочитают ей пропагандистский примитив. Что мешает украинцам изучать историю родной страны, спрашивает Зубюк.

«Архивы значительной мерой рассекречены, материалов полно. Берем каждый период нашей непростой истории и изучаем — но не с точки зрения, что «украинцы всегда правы, а кто против — враги», — говорит он.

Статья Павла Зубюка имеет большой резонанс в СМИ и соцсетях Галиции. Многие читатели объявили Зубюка «врагом Украины», который «за кусок краковской колбасы и глоток польской водки продал национальные идеалы».