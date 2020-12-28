Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Москва и София обменялись выдворениями дипломатов

Москва и София обменялись выдворениями дипломатов

Посол Болгарии Анастас Крыстин вызван сегодня, 28 декабря, в МИД России, где ему была вручена нота об объявлении «персона нон грата» помощника военного атташе при болгарском посольстве в Москве подполковника Митко Борисова. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, российская сторона была вынуждена пойти на этот шаг в ответ на «ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре этого года военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии».

В МИД РФ уточнили, что Борисов должен покинуть российскую территорию в течение 72 часов.

София несколькими днями ранее предписала российскому дипломату покинуть страну за действия, несовместимые с его статусом. Если верить болгарским властям, россиянин с 2017 года собирал информацию о количестве и дислокации военнослужащих США во время военных учений в этой стране Восточной Европы.

Как сообщало ИА Newstes, посольство РФ в Болгарии назвало безосновательной высылку российского дипломата из страны. В МИД заявили, что Россия оставляет за собой право на принятие ответных мер.

В октябре 2019 года София выслала из страны по подозрению в шпионаже первого секретаря посольства России, в январе этого года — ещё одного первого секретаря консульского отдела посольства РФ, а также сотрудника российского торгового представительства. В сентябре 2020 года были высланы ещё два дипломата РФ.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Жизнь после Brexit: послы стран ЕС поддержали соглашение с Британией
Жизнь после Brexit: послы стран ЕС поддержали соглашение с Британией
Военные медики приняли первых пациентов в мобильном госпитале в Ялте
Военные медики приняли первых пациентов в мобильном госпитале в Ялте
Джиджи Хадид опубликовала новое фото с трехмесячной дочерью
Джиджи Хадид опубликовала новое фото с трехмесячной дочерью
В малокомплектных школах Алтайского края создано 40 новых школьных столовых
В малокомплектных школах Алтайского края создано 40 новых школьных
В Москве названы победители Международного фестиваля русского языка
В Москве названы победители Международного фестиваля русского языка
В Приморском крае в 2020 году дополнительно создано более 900 мест в детских садах
В Приморском крае в 2020 году дополнительно создано более 900 мест в
Гинцбург: Комбинация «Спутника V» с AstraZeneca защитит минимум на два года
Гинцбург: Комбинация «Спутника V» с AstraZeneca защитит минимум
Филиппинская роющая змея питается земляными червями
Филиппинская роющая змея питается земляными червями
Москва и София обменялись выдворениями дипломатов
Москва и София обменялись выдворениями дипломатов
Тирасполь пожаловался ОБСЕ на давление Кишинева
Тирасполь пожаловался ОБСЕ на давление Кишинева
Миллионы, Bentley, дома: еще 6 топ-чиновников избежали наказания за ложь в декларациях
Миллионы, Bentley, дома: еще 6 топ-чиновников избежали наказания за
СМИ: Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков официально развелись
СМИ: Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков официально развелись

Топ на сегодня

Меган Фокс и Брайан Остин Грин, Кара Делевинь и Эшли Бенсон — кто еще из западных звезд расстался в 2020-м
Меган Фокс и Брайан Остин Грин, Кара Делевинь и Эшли Бенсон — кто еще
Партию Саакашвили возглавил лидер антироссийских акций в Тбилиси
Партию Саакашвили возглавил лидер антироссийских акций в Тбилиси
Министр обороны Турции ответил «головорезу» в Ливии: «Будет некуда бежать»
Министр обороны Турции ответил «головорезу» в Ливии: «Будет некуда
Звездный Instagram: Новый год близко!
Звездный Instagram: Новый год близко!
Израиль вошёл в третий локдаун: полиция выставит блокпосты
Израиль вошёл в третий локдаун: полиция выставит блокпосты

Еще по теме

Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов
Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Болгарию
МО РФ выразило протест Украине в связи с ограничениями в воздушном пространстве над Черным морем
Болгария отказала в визе российскому дипломату