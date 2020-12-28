Москва и София обменялись выдворениями дипломатов

Анастасия Иванова

Посол Болгарии Анастас Крыстин вызван сегодня, 28 декабря, в МИД России, где ему была вручена нота об объявлении «персона нон грата» помощника военного атташе при болгарском посольстве в Москве подполковника Митко Борисова. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, российская сторона была вынуждена пойти на этот шаг в ответ на «ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре этого года военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии».

В МИД РФ уточнили, что Борисов должен покинуть российскую территорию в течение 72 часов.

София несколькими днями ранее предписала российскому дипломату покинуть страну за действия, несовместимые с его статусом. Если верить болгарским властям, россиянин с 2017 года собирал информацию о количестве и дислокации военнослужащих США во время военных учений в этой стране Восточной Европы.

Как сообщало ИА Newstes, посольство РФ в Болгарии назвало безосновательной высылку российского дипломата из страны. В МИД заявили, что Россия оставляет за собой право на принятие ответных мер.

В октябре 2019 года София выслала из страны по подозрению в шпионаже первого секретаря посольства России, в январе этого года — ещё одного первого секретаря консульского отдела посольства РФ, а также сотрудника российского торгового представительства. В сентябре 2020 года были высланы ещё два дипломата РФ.