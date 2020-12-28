С акцентом на Сирию: Путин и Нетаньяху обсудили региональную проблематику

Лидия Мартынова

Владимир Путин провёл сегодня, 28 декабря, телефонный разговор с премьер-министром Израиль Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены актуальные вопросы российско-израильских отношений в различных сферах. Подтверждён обоюдный настрой на наращивание многопланового двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Российский президент и израильский премьер обсудили также региональную проблематику с акцентом на некоторые аспекты развития ситуации в Сирии.

Лидеры обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Владимир Путин также тепло поздравил Биньямина Нетаньяху и всех израильтян с прошедшим праздником Хануки.