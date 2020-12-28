Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Спикер Рады Разумков опроверг слухи о конфликте с Зеленским

Спикер Рады Разумков опроверг слухи о конфликте с Зеленским

Спикер Рады Разумков опроверг слухи о конфликте с Зеленским

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков опроверг слухи о его вероятном конфликте с президентом страны Владимиром Зеленским.

Свои комментарии на этот счет глава парламента сделал 28 декабря в интервью изданию «Украинская правда». Разумков заявил, что никакого конфликта между ним и главой государства нет.

«Я не понимаю, о каком конфликте вы говорите. Если вы говорите о ситуации с Конституционным судом, я думаю, что все заняли государственную позицию», — сказал Разумков.

На вопрос, когда он последний раз общался с президентом, спикер Рады ответил, что это было «на прошлой неделе» на заседании парламентской фракции «Слуга народа».

Свои отношения с Зеленским Разумков охарактеризовал как «абсолютно нормальные» рабочие отношения, «как и раньше».

Напомним, что 28 октября Конституционный суд Украины (КСУ) опубликовал решение о признании несоответствующими Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 4288, которым предлагается фактически разогнать КСУ и восстановить отмененный им закон о декларировании.

После этого глава КСУ Александр Тупицкий обвинил главу государства в попытке конституционного переворота. При этом у него нашлась поддержка в парламенте и в Национальной ассоциации адвокатов.

На фоне этого конфликта, который вылился в настоящий конституционный кризис, спикер Рады не встал однозначно на сторону президента, а принялся лавировать.

Как сообщало ИА Newstes, с начала Дмитрий Разумков принялся продвигать в парламенте свой собственный законопроект по Конституционному суду вместо того, который был предложен Владимиром Зеленским.

Хотя законопроект спикера носил компромиссный характер и в целом не противоречил основным требованиям законопроекта № 4288, в украинских СМИ поползли слухи о конфликте между Разумковым и Зеленским.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Гороскоп Павла Глобы на неделю с 28 декабря по 3 января 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 28 декабря по 3 января 2021 года
Бехати Принслу впервые показала свадебное платье, в котором выходила замуж за Адама Ливайна
Бехати Принслу впервые показала свадебное платье, в котором выходила
Выкуп авто на выгодных условиях
Выкуп авто на выгодных условиях
Спикер Рады Разумков опроверг слухи о конфликте с Зеленским
Спикер Рады Разумков опроверг слухи о конфликте с Зеленским
СМИ: Путин и Кочарян обсудили поствоенные реалии в Армении
СМИ: Путин и Кочарян обсудили поствоенные реалии в Армении
Энергетика искусственной елки: стоит ли наряжать ее на Новый год
Энергетика искусственной елки: стоит ли наряжать ее на Новый год
СМИ: Брайан Остин Грин встречается с танцовщицей Шарной Берджесс
СМИ: Брайан Остин Грин встречается с танцовщицей Шарной Берджесс
В Польше поступили в продажу толстовки с изображением Гитлера
В Польше поступили в продажу толстовки с изображением Гитлера
Цена биткоина установила исторический рекорд
Цена биткоина установила исторический рекорд
Производство пищевой пленки
Производство пищевой пленки
США выделит $ 290 млн «против влияния России»: события ночи 27 декабря
США выделит $ 290 млн «против влияния России»: события ночи 27 декабря
США выделит «против влияния России» $ 290 млн: события ночи 27 декабря
США выделит «против влияния России» $ 290 млн: события ночи 27 декабря

Топ на сегодня

Меган Фокс и Брайан Остин Грин, Кара Делевинь и Эшли Бенсон — кто еще из западных звезд расстался в 2020-м
Меган Фокс и Брайан Остин Грин, Кара Делевинь и Эшли Бенсон — кто еще
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января
Мишустин одобрил изменения в конвенцию по налогообложению с Мальтой
Мишустин одобрил изменения в конвенцию по налогообложению с Мальтой
Остаемся зимовать: выбираем домашнюю одежду и белье для праздничных каникул в новых лукбуках
Остаемся зимовать: выбираем домашнюю одежду и белье для праздничных
Американский почерк: хакеры атакуют США через китайскую лапшу
Американский почерк: хакеры атакуют США через китайскую лапшу

Еще по теме

Разумков рассказал о своих "сложных" отношениях с Зеленским
Спикер Рады Разумков покинул пост главы партии «Слуга народа»
Разумков сложил полномочия председателя "Слуги народа"
"Нули на табло ВР": Разумков назвал причину смены Кабмина