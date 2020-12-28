Спикер Рады Разумков опроверг слухи о конфликте с Зеленским

Влада Некрасова

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков опроверг слухи о его вероятном конфликте с президентом страны Владимиром Зеленским.

Свои комментарии на этот счет глава парламента сделал 28 декабря в интервью изданию «Украинская правда». Разумков заявил, что никакого конфликта между ним и главой государства нет.

«Я не понимаю, о каком конфликте вы говорите. Если вы говорите о ситуации с Конституционным судом, я думаю, что все заняли государственную позицию», — сказал Разумков.

На вопрос, когда он последний раз общался с президентом, спикер Рады ответил, что это было «на прошлой неделе» на заседании парламентской фракции «Слуга народа».

Свои отношения с Зеленским Разумков охарактеризовал как «абсолютно нормальные» рабочие отношения, «как и раньше».

Напомним, что 28 октября Конституционный суд Украины (КСУ) опубликовал решение о признании несоответствующими Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 4288, которым предлагается фактически разогнать КСУ и восстановить отмененный им закон о декларировании.

После этого глава КСУ Александр Тупицкий обвинил главу государства в попытке конституционного переворота. При этом у него нашлась поддержка в парламенте и в Национальной ассоциации адвокатов.

На фоне этого конфликта, который вылился в настоящий конституционный кризис, спикер Рады не встал однозначно на сторону президента, а принялся лавировать.

Как сообщало ИА Newstes, с начала Дмитрий Разумков принялся продвигать в парламенте свой собственный законопроект по Конституционному суду вместо того, который был предложен Владимиром Зеленским.

Хотя законопроект спикера носил компромиссный характер и в целом не противоречил основным требованиям законопроекта № 4288, в украинских СМИ поползли слухи о конфликте между Разумковым и Зеленским.