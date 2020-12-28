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Трамп пообещал вернуться в Вашингтон

Трамп пообещал вернуться в Вашингтон

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что вернется в Вашингтон 6 января, в день утверждения в Конгрессе результатов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Американский лидер призвал «не пропустить» его возвращение и обещал позднее сообщить дополнительную информацию на этот счет, однако не уточнил, что именно он имеет в виду.

«Увидимся в Вашингтоне, округ Колумбия, 6 января. Не пропустите», — написал он в воскресенье на своей странице в Twitter. Кроме того, он сообщил, что 4 января отправится также в штат Джорджия, где выступит на митинге в поддержку сенаторов-республиканцев.

На Рождество и Новый год Трамп отправился в свое поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как отмечала газета USA Today, ранее ходили слухи о том, что президент может уже не вернуться обратно, пропустив инаугурацию своего соперника демократа Джозефа Байдена.

6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса США должны быть утверждены результаты голосования выборщиков. Трамп ранее неоднократно призывал своих однопартийцев бороться за то, чтобы оспорить эти итоги.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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