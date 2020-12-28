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В Польше поступили в продажу толстовки с изображением Гитлера

В Польше поступили в продажу толстовки с изображением Гитлера

На популярной торговой площадке Vova интернет-пользователи обнаружили свитера с капюшоном с крупным изображением военного преступника Адольфа Гитлера. Центр Симона Визенталя уже направил письмо руководству магазина с требованием уничтожить имеющиеся запасы этой одежды и принести извинения еврейской общине.

На платформе Vova появилась толстовка с изображением Адольфа Гитлера. В описании товара используется термин «забавная графика». Первыми о сомнительной одежде сообщили пользователи из Польши. Продукт доступен в различных размерах по цене, эквивалентной примерно 100 злотым (2000 рублей).

На толстовки уже отреагировал Центр Симона Визенталя, который занимается защитой прав человека и сохранением памяти о Холокосте. Директор по международным отношениям центра Шимон Самуэльс направил письмо руководству платформы Vova, призвав «немедленно уничтожить все запасы гитлеровских толстовок, а также отследить и разорвать контакты с преступной компанией».

«Еврейской общине следует принести извинения за то, чтобы толстовка с капюшоном Гитлера не стала символом ненависти неонацистов и сторонников превосходства белой расы», — говорится в обращении Самуэльса.

Ранее ИА Newstes сообщало о том, что в 2019 году в Польше был отстранён от должности прокурор из города Познань за то, что повесил в своём кабинете фото лидера правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского в образе Гитлера.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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