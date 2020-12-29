Байден заявил, что США должны быть готовы к «сложностям» со стороны России
Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты должны адаптировать к современным реалиям приоритеты в обороне на фоне растущих «стратегических сложностей», якобы создаваемых Россией и Китаем.
По его словам, реформы подразумевают «обновление приоритетов в сфере обороны, чтобы лучше давать отпор агрессии в будущем».
Ранее избранный президент США заявлял о планах «многостороннего подхода» в отношении России, Ирана, Китая и других стран. На прошлой неделе он призывал установить ответственных за кибератаки на различные ведомства, за которыми, по данным ряда СМИ и утверждению госсекретаря Майкла Помпео, может стоять Россия, хотя в Москве это отрицают.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выразил мнение, что Москве не станет труднее в отношениях с Вашингтоном после того, как в Белый дом придет команда Байдена.