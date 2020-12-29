Байден заявил, что США должны быть готовы к «сложностям» со стороны России

Алексей Вольцев

Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты должны адаптировать к современным реалиям приоритеты в обороне на фоне растущих «стратегических сложностей», якобы создаваемых Россией и Китаем.

«Мы говорили о разных стратегических сложностях, с которыми мы столкнемся со стороны России и Китая, и реформах, которые мы должны провести, чтобы, отвечая на эти вызовы, быть в сильнейших из возможных позиций», — сказал по итогам брифинга с экспертами в сфере национальной безопасности Байден.

По его словам, реформы подразумевают «обновление приоритетов в сфере обороны, чтобы лучше давать отпор агрессии в будущем».

«Вместо того, чтобы делать слишком много вложений в модернизацию унаследованных систем, мы должны вносить инновации и по-новому осмыслить растущие угрозы в новых сферах, таких как киберпространство», — заявил Байден.

Ранее избранный президент США заявлял о планах «многостороннего подхода» в отношении России, Ирана, Китая и других стран. На прошлой неделе он призывал установить ответственных за кибератаки на различные ведомства, за которыми, по данным ряда СМИ и утверждению госсекретаря Майкла Помпео, может стоять Россия, хотя в Москве это отрицают.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выразил мнение, что Москве не станет труднее в отношениях с Вашингтоном после того, как в Белый дом придет команда Байдена.