Генпрокурор Молдавии: Я служу правосудию, а не ожиданиям политиков
Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что под его руководством ведомство добилось принципиальных результатов в резонансных делах, перестав быть орудием и инструментом политиков. Об этом он рассказал сегодня, 29 декабря, российскому изданию «Коммерсантъ».
Генпрокурор подчеркнул, что обязан завершить начатую миссию, независимо от того, нравится ли он новому президенту Майе Санду или нет. По его словам, несколько принципиальных вещей отличают управляемое им учреждение от той прокуратуры, что была при правлении Демпартии.
Особое внимание в этом году было уделено уголовному преследованию экс-лидера ДПМ Владимира Плахотнюка, который объявлен в розыск за организацию преступного сообщества, мошенничество и отмывание денег в особо крупном размере. Было собрано доказательство его причастности к хищению 1 млрд евро из банков страны, в котором также замешан лидер партии «Шор» бизнесмен Илан Шор (находится в международном розыске). Он уточнил, что перспективы экстрадиции Плахотнюка в Молдавию затруднены тем, что он недавно успел получить гражданство Турции. До этого олигарх скрывался на территории США, но Вашингтон игнорировал запросы о его выдачи молдавскому правосудию, вместе с тем, объявив нежелательной персоной на своей территории.
Возникли определенные трудности и с реализацией другого резонансного дела о «Ландромате» — выводе из РФ 500 млрд рублей через госучреждения и банки Молдавии, в котором помимо Плахотнюка фигурирует лидер «Нашей партии» бизнесмен Ренато Усатый (объявлен МВД России в розыск). Проблема — с квалификацией этого дела в Молдавии, в связи с тем, что российские правоохранительные органы не могут предоставить информацию о незаконном характере денежных средств.
В заключение он подчеркнул, что не собирается оправдывать ничьи ожидания, потому что зачастую это политические декларации. Так он прокомментировал слова Майи Санду, что он не справляется с возложенными на него обязанностями.
Накануне лидер страны провела первую встречу в должности президента с генеральным прокурором РМ. Санду заявила, что «выразила свое недоумение и разочарование по поводу некоторых вещей». Она отметила, что прокуратура и судебная система нуждаются в чистке и она рассчитывает на помощь честных людей, которые там работают.