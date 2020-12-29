Генпрокурор Молдавии: Я служу правосудию, а не ожиданиям политиков

Анастасия Иванова

Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что под его руководством ведомство добилось принципиальных результатов в резонансных делах, перестав быть орудием и инструментом политиков. Об этом он рассказал сегодня, 29 декабря, российскому изданию «Коммерсантъ».

Генпрокурор подчеркнул, что обязан завершить начатую миссию, независимо от того, нравится ли он новому президенту Майе Санду или нет. По его словам, несколько принципиальных вещей отличают управляемое им учреждение от той прокуратуры, что была при правлении Демпартии.

«Прокуратура стала независимой структурой, и все решения принимались только в соответствии с собранными доказательствами. Не было влияния со стороны политиков, со стороны корпораций, каких-то групп интересов. Я это абсолютно ответственно заявляю», — подчеркнул Стояногло.

Особое внимание в этом году было уделено уголовному преследованию экс-лидера ДПМ Владимира Плахотнюка, который объявлен в розыск за организацию преступного сообщества, мошенничество и отмывание денег в особо крупном размере. Было собрано доказательство его причастности к хищению 1 млрд евро из банков страны, в котором также замешан лидер партии «Шор» бизнесмен Илан Шор (находится в международном розыске). Он уточнил, что перспективы экстрадиции Плахотнюка в Молдавию затруднены тем, что он недавно успел получить гражданство Турции. До этого олигарх скрывался на территории США, но Вашингтон игнорировал запросы о его выдачи молдавскому правосудию, вместе с тем, объявив нежелательной персоной на своей территории.

«Мы ищем сейчас решение этого вопроса с учетом событий, которые имели место, потому что одно дело, когда господин Плахотнюк находился в США и мы запросили его оттуда, поэтому необходимости другого обращения в Интерпол не было», — рассказал Александр Стояногло.

Возникли определенные трудности и с реализацией другого резонансного дела о «Ландромате» — выводе из РФ 500 млрд рублей через госучреждения и банки Молдавии, в котором помимо Плахотнюка фигурирует лидер «Нашей партии» бизнесмен Ренато Усатый (объявлен МВД России в розыск). Проблема — с квалификацией этого дела в Молдавии, в связи с тем, что российские правоохранительные органы не могут предоставить информацию о незаконном характере денежных средств.

«Я был просто поражен, когда три месяца тому назад прокуроры, которые изучили это дело, а там, где-то порядка 500 томов, докладывали мне, что по делу нет никаких доказательств, чтобы считать, что это отмывание денег. У нас должны быть доказательства, что деньги там добыты преступным путем. Мы отправили запрос в РФ и получили ответ о том, что Россия не может предоставить информацию о незаконности получения этих средств», — добавил молдавский генпрокурор.

В заключение он подчеркнул, что не собирается оправдывать ничьи ожидания, потому что зачастую это политические декларации. Так он прокомментировал слова Майи Санду, что он не справляется с возложенными на него обязанностями.

«Я должен выполнять свою миссию, и для меня важно, чтобы то, что я делаю, соответствовало моему духу и моей чести. Если люди меня хотят слышать, я могу любому человеку объяснить наши действия, объяснить, что все, что я делал, я делал правильно, в интересах страны, в интересах людей», — резюмировал Александр Стояногло.

Накануне лидер страны провела первую встречу в должности президента с генеральным прокурором РМ. Санду заявила, что «выразила свое недоумение и разочарование по поводу некоторых вещей». Она отметила, что прокуратура и судебная система нуждаются в чистке и она рассчитывает на помощь честных людей, которые там работают.

«Генеральный прокурор рассказал мне, что в течение этого периода прокуратура не допускала злоупотреблений в отношении бизнесменов — как это было в прошлом. Я приветствовала этот факт, но сказала ему, что этого недостаточно. Я ему сказала, что мы, граждане, не платим прокурорам, чтобы они не злоупотребляли. Мы платим прокурорам за предотвращение злоупотреблений со стороны других лиц, но мы особенно платим им за расследование и наказание лиц, которые являются участниками коррупционных схем. Мы сформулировали определенные ожидания, мы задали несколько вопросов, и в ближайшие дни и недели мы вернемся и обсудим более конкретно — отдельно по каждому крупному делу о коррупции, в том числе в Совете Безопасности, который я надеюсь созвать как можно скорее», — заключила Майя Санду.