Конституция Украины не позволяет Зеленскому уволить Тупицкого — КСУ

Алексей Вольцев

Конституционный суд Украины (КСУ) заявляет, что законодательство не позволяет президенту отстранять от должности члена суда. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 28 декабря, на официальном сайте КСУ.

В суде заявили, что в законодательстве о деятельности судей Конституционного суда нет нормы, которая бы позволяла прекращать их полномочия решением президента.

«Решение об освобождении судьи Конституционного Суда Украины от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149−1 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным судом Украины, и ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него», — подчеркнули в суде.

В КСУ также подчеркнули, что, исходя из конституционного статуса судей и учитывая специфику их назначения различными ветвями государственной власти, положения части третьей статьи 154 УПК Украины не могут быть применены к тем судьям, которые назначались президентом Украины .

«Иначе можно утверждать о неравном правовом статусе судей Конституционного суда Украины, и, фактически, снижение соответствующих гарантий для судей КСУ, что противоречит положениям статьи 149 Конституции Украины», — подчеркнули в пресс-службе суда.

Как сообщало ИА Newstes, ранее Офис генпрокурора Украины направил президенту страны Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении от должности главы КСУ Александра Тупицкого. А ему самому прокуроры направили по почте уведомление о подозрении, после неявки на процессуальные действия.

Напомним, что главу КСУ вызвали 28 декабря в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий. Допрос должен был проводиться в уголовном производстве № 12013110060002990, следствие в котором ведет Управление ГБР по делам Майдана.

Дело возбуждено по двум статьям — № 384 («Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа») и № 386 («Препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения») Уголовного кодекса.

Ранее Тупицкий уже заявлял, что уголовное дело против него сфабриковано и даже не исключил, что у него «найдут поддельный российский паспорт».