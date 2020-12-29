МИД Абхазии отчитался о работе за 2020 год

Влада Некрасова

В 2020 Министерство иностранных дел Абхазии вело активную работю по выработке и реализации государственной политики республики в сфере международных отношений и координации внешнеполитической деятельности, говорится в годовом отчете МИДа.

Приоритетное значение во внешней политике республики уделялось дальнейшему развитию и углублению дружественных взаимоотношений с Россией. В частности, в рамках рабочего визита в январе министра иностранных дел Даура Кове в Москву прошла встреча с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко, на которой обсуждались вопросы совершенствования внешнеполитического абхазо-российского взаимодействия, «в том числе в целях дальнейшего расширения международных позиций Республики Абхазия».

В ходе рабочей поездки в Москву в июле Кове встретился с председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества между Москвой и Сухумом и вопросы обмена опытом в туристической сфере. Состоялась также встреча главы МИД Абхазии с министром правительства Москвы, руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Черёминым, на которой обсуждались вопросы укрепления сотрудничества между правительствами Абхазии и Москвы.

В 2020 году Абхазия и Россия активно взаимодействовали в борьбе против распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19. 16 июля на встрече в Москве Даура Кове с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой была достигнута договоренность о направлении представителей Роспотребнадзора в Абхазию для совместного мониторинга ситуации на месте. Была подтверждена готовность Роспотребнадзора и далее оказывать консультативное и материально техническое содействие абхазской стороне, включая поставки российских тест-систем и реагентов для диагностики коронавирусной инфекции.

21 июля на встрече Даура Кове с первым заместителем министра здравоохранения РФ Игорем Каграманяном стороны договорились о направлении группы специалистов из представителей Министерства здравоохранения России, Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения Краснодарского края с целью обмена практическим опытом, проведении мероприятий по диагностике, предупреждению и лечению новой коронавирусной инфекции Covid19.

В период ограничений на передвижение через государственную границу с Российской Федерацией по реке Псоу, введенных из-за пандемии коронавируса, Министерством иностранных дел Республики Абхазия с апреля по август было выдано более 4000 тысяч бланков свидетельств на возвращение гражданам республики, возвращавшимся на родину.

В течение 2020 года велась, по оценке МИД, интенсивная работа по взаимодействию с международными неправительственными организациями, осуществляющими свою деятельность на территории республики в рамках совместной борьбы с распространением коронавируса, а также координации деятельности МНПО в республике.

В апреле Даур Кове провел встречу с экспертами Всемирной организации здравоохранения, прибывшими в республику для оказания консультативной помощи местным специалистам, а также обеспечению медикаментами. Эта поддержка стала возможной благодаря помощи всех агентств ООН и USAID.

В течение года неоднократно проходили встречи главы МИД Абхазии с постоянным представителем ПРООН, обсуждалась реализация проектов, направленных на борьбу с коронавирусом, а также других крупных проектов, в особенности направленных на поддержку сельского хозяйства Абхазии.

За отчетный период времени заместитель министра иностранных дел РА Ираклий Тужба провел встречи с главой Миссии МККК в республике Маттиасом Вайнрайхом, с и.о. руководителя проектного офиса FAO в Абхазии Кыял Арабаевой, с представителем УВКБ ООН Кемлин Фёрли, с главой офиса «Движение против голода» в Абхазии Эрвином Блау, с представителями The HALO Trust. Обсуждалась текущая деятельность организаций в республике, а также различных проектов, направленных на повышение благосостояния людей, улучшения их бытовых условий, развития инфраструктуры и борьбу с коронавирусом.

Министерством иностранных дел «продолжилась активная работа по дальнейшему расширению и поддержанию взаимовыгодного сотрудничества с государствами Ближневосточного и Африканского регионов».

«2020 год стал годом продуктивного сотрудничества с Сирийской Арабской Республикой. Историческим событием и важным шагом в развитии и укреплении отношений между двумя странами стало учреждение Посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике», — сказано в отчете.

28 июля в президентском дворце состоялась церемония вручения верительной грамоты. Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Сирии Баграта Хутаба принял президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.

В течение 2020 года Хутаба участвовал в ряде встреч с официальными лицами Сирии.

4 октября делегация Абхазии прибыла в Дамаск для участия в торжественной церемонии открытия посольства Республики Абхазия в Сирии.

В президентской резиденции в Дамаске президент Сирии принял делегацию Абхазии. Асад выразил желание развивать взаимоотношения с республикой и подчеркнул, что открытие посольства Абхазии в Сирии придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.

Главы МИД двух стран подписали межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов.

В связи с пандемией коронавируса и введенных ограничений запланированные раунды Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье были перенесены. Работа по повестке Женевских дискуссий была продолжена в формате видеоконференции, «благодаря которой сохранился высокий уровень коммуникации с сопредседателями Женевских дискуссий».

«Данный формат дал возможность решать все актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес», — заявляют в Сухуме.

Личная встреча с сопредседателями Женевских дискуссий состоялась в МИД Абхазии 17 сентября. Главной темой встречи стало обсуждение повестки дня предстоящего 51-го раунда дискуссий и актуальных вопросов региональной безопасности и стабильности в условиях пандемии.

10 декабря состоялся 51-й раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

26 февраля в офисе партии «Ватан» в Стамбуле прошла встреча представителей полномочного представительства Республики Абхазия в Турецкой Республике и депутатов Народного собрания — парламента Республики Абхазия с председателем партии «Ватан» Догу Перенчеком. Речь шла о дальнейшем продвижении международного признания Абхазии, о предпринимаемых в этом направлении шагах, а также проводимых встречах с руководителями турецких партий, представителями общественно-политических движений и должностными лицами Турции.

В городе Бурса прошла встреча представителей полномочного представительства и депутатов с проректором университета Улудаг Феридуном Йылмазом. Прошло обсуждение вопросов межвузовского сотрудничества. Состоялась также встреча с представителями политической партии «Ватан». Одной из тем обсуждения был вопрос продвижения позитивного имиджа Республики Абхазия в СМИ.

В уходящем году «продолжилась интенсификация отношений» с Республикой Южная Осетия. В сентябре подписали план консультаций между МИДами двух стран на 2021−2022 годы.

В 2020 году «активно развивались» отношения с Приднестровской Молдавской Республикой. В МИД Абхазии состоялся ряд встреч Даура Кове с главой официального представительства ПМР.

По направлению Латинской Америки, Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона «была продолжена активная работа, направленная на поддержание и развитие существующих связей».

В 2020 году исполнилось 12 лет со дня признания Республикой Никарагуа государственного суверенитета и независимости Республики Абхазия.

«В связи с этим событием глава МИД Абхазии Даур Кове провел видеоконференцию с послом Республики Никарагуа в Республике Абхазия Альбой Асусеной Торрес Мехия. В ходе видеоконференции была выражена надежда на дальнейшее плодотворное сотрудничество и дружбу между двумя республиками», — говорится в отчете.

В офисе Дипломатического представительства Республики Абхазия в Италии и странах ЕС в городе Бари 29 августа посол по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гриттани встретился с членом сената Италии, секретарем Лиги Севера, экс-министром внутренних дел Италии — Маттео Сальвини.

«Посол Гриттани передал приветствия от имени президента Республики Абхазия Аслана Бжания и министра иностранных дел Даура Кове, рассказал об Абхазии и активной работе, проводимой диппредставительством на территории Евросоюза», — сказано в отчете.

В 2020 году был «продолжен курс на повышение международной осведомленности о внешней политике Республики Абхазия, информационному обеспечению внешнеполитической деятельности и качественному освещению работы МИД Абхазии внутри страны и за ее пределами».

Министерство иностранных дел «и впредь намерено руководствоваться национальными интересами Республики Абхазия, повышая эффективность своей работы по реализации основных целей внешней политики и созданию прочных гарантий безопасности и суверенитета Республики Абхазия».