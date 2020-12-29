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На киевлянина с красной звездой донес сторонник Святослава Вакарчука

На киевлянина с красной звездой донес сторонник Святослава Вакарчука

На 19-летнего киевлянина, арестованного во Львове за ношение шапки с советской красной звездой, донес 24-летний депутат Львовского горсовета от партии Святослава Вакарчука «Голос» Игорь Шолтыс.

Шолтыс пояснил, что лично он с соратниками выявил, как по Валовой улице Львова ходят молодые люди, один из которых — в ушанке советского армейского образца, с кокардой времен Великой Отечественной войны. Шолтыс — ярый украинский неонацист, каратель «АТО» из батальона «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в России). Депутат от «Голоса» с соратниками — нацистами провел «общественное задержание опасных преступников».

«Расспрашивал, где они взяли эту символику. Сказали, что приобрели на барахолке, потому что было холодно. Что такая символика запрещена, говорят, не знали. Мы провели разъяснительные работы. Оказалось, что они русскоязычные киевляне», — рассказал Шолтыс о проведенном «задержании».

На место преступления прибыл наряд львовской Нацполиции. Шолтыс возмутился поведением одного полицейского. Страж порядка львовянин не разделяет нацистских взглядов Шолтыса и его приятелей и не увидел в ношении советской символики состава преступления. Все же нацисты убедили полицейских арестовать 19-летнего киевлянина.

На «непатриотичного» полицейского Шолтыс намерен донести его руководству — вплоть до главы МВД Украины Арсена Авакова.

«Мы зафиксировали и его данные, проведем разъяснительные работы, потому что человек совсем не соответствует своей компетенции», — пообещал Шолтыс.

После демобилизации из «АТО» Игорь Шолтыс поступил на факультет журналистики Львовского университета. Нацист-депутат также проектным менеджером «Института общественных инициатив».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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