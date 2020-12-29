На киевлянина с красной звездой донес сторонник Святослава Вакарчука
На 19-летнего киевлянина, арестованного во Львове за ношение шапки с советской красной звездой, донес 24-летний депутат Львовского горсовета от партии Святослава Вакарчука «Голос» Игорь Шолтыс.
Шолтыс пояснил, что лично он с соратниками выявил, как по Валовой улице Львова ходят молодые люди, один из которых — в ушанке советского армейского образца, с кокардой времен Великой Отечественной войны. Шолтыс — ярый украинский неонацист, каратель «АТО» из батальона «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в России). Депутат от «Голоса» с соратниками — нацистами провел «общественное задержание опасных преступников».
На место преступления прибыл наряд львовской Нацполиции. Шолтыс возмутился поведением одного полицейского. Страж порядка львовянин не разделяет нацистских взглядов Шолтыса и его приятелей и не увидел в ношении советской символики состава преступления. Все же нацисты убедили полицейских арестовать 19-летнего киевлянина.
На «непатриотичного» полицейского Шолтыс намерен донести его руководству — вплоть до главы МВД Украины Арсена Авакова.
После демобилизации из «АТО» Игорь Шолтыс поступил на факультет журналистики Львовского университета. Нацист-депутат также проектным менеджером «Института общественных инициатив».