Российская военная полиция прибыла в город Айн-Исса на севере Сирии

Влада Некрасова

Рота российской военной полиции прибыла на совместный с сирийской армией наблюдательный пост в городе Айн-Исса на севере Сирии.

Ранее заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник сообщил, что в районе Айн-Исса складывается нестабильная обстановка, туда направлены дополнительные подразделения российской военной полиции. Позднее он заявил о прекращении (до момента урегулирования ситуации) сопровождения военной полицией гражданского транспорта на участке трассы М4 между Тель-Тамер и Айн-Исса.

Ранее сирийские военные самостоятельно удерживали находящийся недалеко от позиций боевиков пост, подвергаясь обстрелам и нападениям.

Теперь, когда на посту разместилась российская военная полиция, сирийцы надеются, что боевики будут соблюдать достигнутые ранее договоренности. Пост станет уже третьим в районе Айн-Иссы, где российские и сирийские военнослужащие будут совместно следить за соблюдением режима прекращения огня.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.