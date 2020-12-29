Теракт в Грозном совершили два брата из Ингушетии

Анастасия Иванова

Погибший при нападении террористов в Грозном 28 декабря полицейский был сыном милиционера, также ставшего жертвой террористов. Погиб 22-летний младший сержант полиции Магомед Джабраилов. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Чечне.

Сегодня в Грозном было совершенно нападение на сотрудников ППС. Погиб полицейский. Еще один сотрудник правоохранительных органов пострадал, его состояние стабильное. Нападавшие были уничтожены ответным огнем.

Руководство МВД по Чеченской Республике выразило соболезнование родным и близким сотрудника полиции, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

«Магомед Джабраилов, мечтавший служить в органах внутренних дел, в 2019 году окончил Тамбовский государственный университет имени Г. Державина по специальности юриспруденция. В органы внутренних дел пришел на службу в сентябре 2020 года и был назначен полицейским взвода роты полка ППСП УМВД России по г. Грозный», — сообщили в МВД.

Отец Джабраилова, старший инспектор ГИБДД Старопромысловского РОВД г. Грозного Хизер Джабраилов, погиб в июне 2001 года в Грозном в результате подрыва, уточнили в МВД. Магомед Джабраилов связал свою жизнь со службой в полиции и пошел по стопам отца, отметили в министерстве.

Данные совершивших нападение обнародовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Личности бандитов установлены. Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012-м году переехали в Чеченскую Республику и работали в одной из пекарен», — уточнил Кадыров.

Глава республики также выразил глубокие соболезнования семье, родным и близким погибшего сотрудника полиции.