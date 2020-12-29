Теракт в Грозном совершили два брата из Ингушетии
Погибший при нападении террористов в Грозном 28 декабря полицейский был сыном милиционера, также ставшего жертвой террористов. Погиб 22-летний младший сержант полиции Магомед Джабраилов. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Чечне.
Сегодня в Грозном было совершенно нападение на сотрудников ППС. Погиб полицейский. Еще один сотрудник правоохранительных органов пострадал, его состояние стабильное. Нападавшие были уничтожены ответным огнем.
Руководство МВД по Чеченской Республике выразило соболезнование родным и близким сотрудника полиции, погибшего при исполнении служебных обязанностей.
Отец Джабраилова, старший инспектор ГИБДД Старопромысловского РОВД г. Грозного Хизер Джабраилов, погиб в июне 2001 года в Грозном в результате подрыва, уточнили в МВД. Магомед Джабраилов связал свою жизнь со службой в полиции и пошел по стопам отца, отметили в министерстве.
Данные совершивших нападение обнародовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава республики также выразил глубокие соболезнования семье, родным и близким погибшего сотрудника полиции.