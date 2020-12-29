Тихановская: Россия должна понять, что Лукашенко — это прошлое

Анастасия Иванова

Продолжение поддержки Александра Лукашенко приведет к тому, что России будет сложнее поддерживать обеспечение своих легитимных интересов в Белоруссии. Об этом 28 декабря заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

По ее словам «очень многие россияне поддерживают белорусов в их борьбе за свободу»

«Будущее предотвратить нельзя. На смену старому, отжившему свое всегда приходит новое. Поддержка Путиным Лукашенко воспринимается в Беларуси как одобрение насилия: пыток, изнасилований и убийств мирных граждан, а это привело к тому, что у нас резко снизилось число тех, кто считает Россию дружественной страной. И вот это действительно большая угроза нашим дальнейшим отношениям. Мы будем приветствовать участие России в разрешении политического кризиса, но вместе с тем обращаем внимание на то, что продолжение поддержки Лукашенко может привести к тому, что России будет сложнее поддерживать обеспечение своих легитимных интересов в Белоруссии на том же уровне. Лукашенко — это прошлое, он не будущее. Его время прошло», — заявила Тихановская.

При этом она отметила, что подписанное недавно соглашение о сотрудничестве между МВД Белоруссии и Федеральной службой войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) является «попыткой посеять страх среди людей».

«В то же время практическая поддержка Росгвардией режима Лукашенко будет рассматриваться как иностранное вооруженное вмешательство во внутриполитический кризис в Белоруссии. Обращение за подобной помощью будет означать торговлю национальным суверенитетом в обмен на личную власть. О том, что подобные действия России по поддержке диктатуры Лукашенко наносят репутационный урон России, я уже говорила. Причем не только на международном уровне, но главным образом — в Белоруссии», — отметила она.

В то же время экс-кандидат в депутаты подчеркнула, что она и ее сторонники «за взаимовыгодное сотрудничество с любыми странами, которые уважают наш суверенитет».

«Я обещала в своей программе, что главная моя задача — проведение новых выборов. Разработкой долгосрочной внешней политики, решением международных проблем будет заниматься вновь избранное руководство Белоруссии после честных демократических выборов, итоги которых будут признаны белорусами и международным сообществом», — отметила Тихановская.

Напомним, в Белоруссии пятый месяц продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, прошедших 9 августа. На них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Страны Запада не признали итоги голосования, а претендент на пост главы государства Светлана Тихановская была вынуждена бежать из страны. В свою очередь Россия не видит оснований не признавать Лукашенко легитимным президентом. В Москве считают, что властям Белоруссии следует искать консенсус со всеми слоями общества, а также сосредоточиться на проведение конституционной реформы.