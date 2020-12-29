Турция, Иран и Пакистан свяжутся с Китаем «грандиозным» проектом

Алексей Вольцев

Правительства Турции, Ирана и Пакистана возродят транснациональное железнодорожное сообщение, связывающее Стамбул, Тегеран и Исламабад в 2021 году. Ожидается, что Транснациональная железная дорога (ITI) укрепит китайскую инициативу «Один пояс, один путь» (BRI), обеспечив железнодорожное сообщение между указанными странами. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает японская газета Nikkei Asia со ссылкой на свои источники в Пакистане.

Корни этого грандиозного проекта можно найти в службе контейнерных перевозок ITI, запущенной в 2009 году под эгидой Организации экономического сотрудничества (ОЭС­) — межправительственного объединения в составе 10 государств, основанного в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией. Однако контейнерный сервис на указанной железнодорожной магистрали дошёл только до тестовых запусков и никогда не был полностью готов. Несмотря на это, Анкара, Тегеран и Исламабад всегда планировали дополнить первые грузовые поезда пассажирскими перевозками, пишет Nikkei Asia.

Огромный маршрут простирается на 6 540 км — это более шестой части окружности планеты. Примерно 1950 км трассы находится в Турции, 2600 км — в Иране, ещё 1990 км — в Пакистане. Путешествие из Стамбула в Исламабад займёт десять дней — намного быстрее, чем 21 день по морю между Турцией и Пакистаном.

Выступая на условиях анонимности, правительственный чиновник Пакистана сказал Nikkei Asia, что железная дорога ITI соединится с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая через пакистанскую железнодорожную линию ML-1. Проект ML-1 стоимостью 6,8 миллиарда долларов является крупнейшим компонентом Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC), флагманского пакистанского компонента китайского транспортного проекта BRI. Железная дорога должна быть запущена в 2026 году.

Железная дорога ITI станет первым регулярным железнодорожным сообщением между Китаем и Турцией, но существует и более окольный путь, отмечает японское издание. 19 декабря грузовой поезд прибыл в китайский Сиань из Турции через Грузию, Азербайджан, Каспийское море (на пароме) и Казахстан. Мегаполис Сиань в провинции Шэньси является восточной оконечностью Шёлкового пути, соединявшего древний Китай со Средиземноморьем.