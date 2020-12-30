Азербайджан готов к дипотношениям с Арменией, но готов ли Ереван? — мнения

Анастасия Иванова

Насколько Азербайджан готов установить дипотношения с Арменией и открыть коммуникации с ней. На каком этапе возможен прямой диалог между Баку и Ереваном по вопросам демаркации границ и открытию всех коммуникаций? Вступит ли Азербайджан в ЕАЭС после открытия границ с Арменией? На эти и другие вопросы корреспондента ИА Newstes ответили азербайджанские политологи Ильгар Велизаде и Ахмед Алили.

— Насколько готов Азербайджан установить дипломатические отношения с Арменией?

Ильгар Велизаде: Азербайджан готов к установлению дипломатических отношений с Арменией. А вот готова ли Армения к этим отношениям? Дело в том, что Азербайджан признает территориальную целостность Армении в ее нынешних границах и территориальных притязаний к ней не испытывает, и поэтому вопрос скорее нужно адресовать Еревану, который считает, что Карабах является Арменией или хотя бы не является частью Азербайджана. Поэтому пока Армения не собирается признавать территориальную целостность Азербайджана, границы, которые признаны со стороны ООН, говорить о дипотношениях не приходится.

Ахмед Алили: Азербайджан готов ко всякому роду сотрудничества с Арменией. Если в Ереване об этом было озвучено на уровне депутата, то в Баку об этом сказал сам президент. Причем сразу после окончания войны. Президент сказал, что можно создать «Платформу шести» стран региона. Азербайджан будет за воссоздание экономических коммуникаций с Арменией. Нужно учесть тот факт, что сейчас Азербайджан более активен, так как его устраивает новый статус-кво, и он не хочет его изменения.

С другой стороны, Баку заинтересован в том, чтобы показать Армении, что от экономической кооперации между странами можно большего достичь, нежели от территориальных претензий. Чем больше Армения будет интегрирована региональную экономику, тем меньше она захочет повторить инициативу 90-х годов.

Вопрос в том, что насколько сама Армения готова к новым экономическим партнерам в лице Турции и Азербайджана? Потому что традиционные ее экономические партнеры не совсем будут приветствовать эту инициативу.

— На каком этапе возможен прямой диалог между Баку и Ереваном по вопросам демаркации границ и открытию всех коммуникаций?

Ильгар Велизаде: На этапе восстановления экономических отношений, конечно же такой диалог возможен. Но для этого, прежде всего, страны должны признать территориальную целостность друг друга, признать границы друг друга и уже в этих условиях должен вестись диалог по делимитации границ и затем уже демаркации. Результатом этого диалога должно стать подписание соответствующего протокола.

Это международная практика, тоже самое было и с Россией и с Грузией в эти дни.

Я думаю, что если будут с Арменией восстановлены полноценные отношения, то конечно в этом направлении будет вестись соответствующая работа. Конечно, за основу будут приниматься карта советского периода. Потому что мы с Россией и с Грузией этот вопрос решили на основе карт советского периода. Эти карты и сегодня актуальны, если вы заметили, то сейчас граница ставится на основе советских карт. Поэтому при заключении нормативных актов эти карты будут актуальными.

Ахмед Алили: Я думаю, что этот вопрос почти решен. По той информации, которая сейчас поступает, большая часть границы уже делимитирована по советской карте. Да, армяне недовольны, что эти границы проходит очень близко к Сюнику и Кафану.

Тут главный вопрос о том, готовы ли страны подписать соглашения о признании международных границ, что будет означать, что страны начинают восстанавливать дипломатические отношения. Де-факто, Армения признает территориальную целостность Азербайджана, однако нужно это закрепить де-юре определенными документами. Посмотрим, насколько армянская политическая элита пойдет на это.

— В подписанном заявлении есть пункт, по которому открываются все границы. Готов ли Азербайджан поставлять в Армению свою продукцию и наоборот — впустить к себе армянскую продукцию?

Ильгар Велизаде: Открытие границ и осуществление товарообмена — это не одно и то же. Границы открываются для передвижения. В том числе и транзитного передвижения. Это нужно понимать. Границы открываются не для товарообмена, а для установления соответствующих отношений между нашими странами и отраслевыми структурами. Этого пока нет, поэтому о товарообмене говорить пока преждевременно.

Что же касается товарообмена, то транзит уже осуществляется частично. Уже мы видели первый рейс из Турции в Азербайджан через воздушное пространство Армении, российская продукция может поставляться через Азербайджан в Армению и наоборот.

В частности, восстановление железнодорожного сообщения между Нахичеванью и остальной частью Азербайджана по мегринскому коридору, также подразумевает поставки товаров из России в Армению, а оттуда в Турцию и наоборот.

Говорить о непосредственном товарообмене говорить преждевременно, и, я думаю, что параллельно карабахской проблеме будут решаться и эти вопросы.

Ахмед Алили: Когда было подписано это заявление (трехстороннее заявление президентов Азербайджана, Армении и России — ред.), президент Ильхам Алиев сделал все, чтобы интересы Азербайджана были удовлетворены. Для Баку очень важно иметь связь с Нахичеванью. Формулировка, которая есть в соглашении — «связь западных территорий Азербайджана с Нахичеванью» подразумевает не только коммуникацию через мегринский коридор, но и дороги и из других частей Азербайджана в Нахичевань, допустим из Газаха. То есть, вопрос открытия коммуникаций с Арменией и выход Азербайджана к Нахичевани стоял параллельно. Однако этим деблокированием Армении смогут воспользоваться все игроки региона, в том числе и Россия, и сама Армения.

— Вступит ли Азербайджан в ЕАЭС после открытия границ с Арменией?

Ильгар Велизаде: Вопрос вступления Азербайджана в ЕАЭС не зависит от экономических отношений с Арменией. Как мы знаем, многие вопросы и преграды решены, касаемо отношений Баку и Еревана. Однако на сегодня для Баку не стоит вопрос вступления страны в ЕАЭС. Потому что законодательство Азербайджана и стран ЕАЭС отличается, и большинство стран ЕАЭС являются членами ВТО, в то время как Азербайджан еще не вступил в эту организацию. Для того, чтобы вступить в эту организацию, Азербайджан должен декларировать политику открытого рынка, как это предусмотрено в ВТО.

Здесь у нас свои интересы, у нас собственный товаропроизводитель и защита их интересов является приоритетом и сдерживающим фактором для вступления страны в ВТО. Поэтому это вопрос не сегодняшнего дня, и с практической точки зрения он на повестке дня не стоит.

Азербайджан достаточно эффективно пользуется двухсторонними отношениями со странами ЕАЭС. У Азербайджана выстроены отношения с Россией, Беларусью, Казахстаном, все эти страны члены ЕАЭС. У Азербайджана товарооборот с этими странами выше даже, чем некоторых членов этой организации между собой.

Ахмед Алили: Я думаю, что Россия больше заинтересована видеть Азербайджан в ОДКБ. Для Кремля важна больше безопасность региона, нежели экономическая активность. И кстати, всегда, когда речь заходит об интеграционных проектах Азербайджана и России, то вопрос по ОДКБ вставал чаще, нежели вопрос вступления в ЕАЭС.

Однако Азербайджан на сегодняшний день является членом «Движения неприсоединения» и сейчас председательствует в этой организации. Поэтому у нас есть определенные обязательства. И если и будет какое-то движение в сторону ОДКБ, то это будет не сегодня.

Нужно учесть и тот факт, что Азербайджан смог сильно развить свою экономику. Сейчас Азербайджан является участником крупных международных экономических проектов. На сегодняшний день ЕАЭС в плане экономического интеграционного образования пока не совсем привлекателен для Баку, так как Азербайджан не хочет ограничивать свои взаимоотношения с другими странами.