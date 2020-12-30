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Британский премьер Джонсон не считает Brexit разрывом отношений с ЕС

Британский премьер Джонсон не считает Brexit разрывом отношений с ЕС

Великобритания открывает новую страницу в своей истории, заключив соглашение о формате будущих отношений и свободной торговле с ЕС и сохраняя тесные связи с континентом.

Об этом, как сообщила вечером 29 декабря канцелярия премьер-министра страны Бориса Джонсона, он намерен заявить 30 декабря в обращении к депутатам британского парламента перед тем, как они будут должны утвердить текст достигнутого соглашения.

«Теперь мы откроем новую страницу в истории нашего народа, заключая торговые сделки со странами по всему миру в дополнение к уже достигнутым нами соглашениям с 63 государствами и подтверждая роль глобальной Британии как либеральной, открытой миру и несущей добро силы. Те из нас, кто призывал к тому, чтобы Британия покинула ЕС, никогда не добивались разрыва с нашим ближайшим соседом», — говорится в тексте речи Джонсона.

Глава британского правительства отмечает, что Brexit не стал разрывом с ЕС, а лишь разрешил вопросы, много десятилетий осложнявшие отношения Соединенного Королевства с другими странами Европы. По словам Джонсона, Великобритания, всегда стоявшая в Евросоюзе особняком, а под конец порой игравшая деструктивную роль в сообществе, теперь станет для Евросоюза «дружелюбным соседом», всегда готовым работать рука об руку с Брюсселем при условии совпадения их интересов.

Британские парламентарии прервут рождественские каникулы и соберутся в среду, 30 декабря, чтобы обсудить соглашение с ЕС и проголосовать по нему. Как физически, так и в режиме онлайн в заседании будут участвовать члены обеих палат — нижней Палаты общин и верхней Палаты лордов. Начало заседания Палаты общин, которая по традиции начинает рассмотрение законопроектов первой, запланировано на 09:30 (12:30 мск). Сомнений в том, что документ будет одобрен, нет — лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер еще на прошлой неделе пообещал, что депутаты его партии поддержат соглашение. Члены Палаты лордов соберутся на заседание в 12:00 (15:00 мск).

24 декабря Лондон и Брюссель сообщили о достижении соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией. По словам главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье, соглашение предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам. У Еврокомиссии будет время до 28 февраля для того, чтобы завершить весь процесс ратификации, который будет включать в себя голосование Европарламента. С 1 января и до этого срока соглашение о партнерстве после Brexit будет действовать во временном режиме, то есть не будучи ратифицированным.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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