Депутат Госдумы призвал чеченскую молодежь не поддаваться террористам

Алексей Вольцев

Советник главы Чечни депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов призвал молодежь не поддаваться воздействию террористов и оказывать им противодействие.

Делимханов, комментируя произошедший 28 декабря теракт в центре Грозного, «вспомнил тяжелые времена для чеченского народа, когда враги ислама ущемляли и оскверняли народ и религию, передает «Чечня сегодня».

«Никому не позволим мучить чеченский народ и делать все, что захочется на этой земле. Действия, направленные против ислама и чеченского народа мы никогда не терпели и терпеть не будем», — заявил Делимханов.

По его словам, люди, совершающие такого рода акты насилия на территории Чечни, — «это люди, продавшиеся западным странам и действующие по их указке в целях дестабилизации ситуации в республике».

Депутат подчеркнул, что в республике продолжится работа по защите молодежи от пагубного влияния этих людей.

«Несмотря на подлые нападки от врагов мы продолжим прилагать усилия к тому, чтобы наше подрастающее поколение не сбилось с правильного пути», — сказал он.

ИА Newstes сообщало, что вчера в Грозном было совершенно нападение на сотрудников ППС. Погиб полицейский. Еще один сотрудник правоохранительных органов пострадал. Нападавшие были уничтожены ответным огнем.

Данные совершивших нападение обнародовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Личности бандитов установлены. Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012-м году переехали в Чеченскую Республику и работали в одной из пекарен», — уточнил Кадыров.