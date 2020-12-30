Депутат Госдумы призвал чеченскую молодежь не поддаваться террористам
Советник главы Чечни депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов призвал молодежь не поддаваться воздействию террористов и оказывать им противодействие.
Делимханов, комментируя произошедший 28 декабря теракт в центре Грозного, «вспомнил тяжелые времена для чеченского народа, когда враги ислама ущемляли и оскверняли народ и религию, передает «Чечня сегодня».
По его словам, люди, совершающие такого рода акты насилия на территории Чечни, — «это люди, продавшиеся западным странам и действующие по их указке в целях дестабилизации ситуации в республике».
Депутат подчеркнул, что в республике продолжится работа по защите молодежи от пагубного влияния этих людей.
ИА Newstes сообщало, что вчера в Грозном было совершенно нападение на сотрудников ППС. Погиб полицейский. Еще один сотрудник правоохранительных органов пострадал. Нападавшие были уничтожены ответным огнем.
Данные совершивших нападение обнародовал глава Чечни Рамзан Кадыров.