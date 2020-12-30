Иран заявил о готовности выплатить по $ 150 тыс семьям жертв катастрофы МАУ

Лидия Мартынова

Правительство Ирана решило выплатить компенсации в размере 150 тысяч долларов семьям погибших в крушении пассажирского Boeing «Международных авиалиний Украины» (МАУ), сбитого под Тегераном в январе 2020 года.

Об этом передает агентство IRNA, ссылаясь на заявление вице-президента Исламской республики по правовым вопросам Лаи Джонеди. Она заверила, что средства будут выплачены родственникам жертв независимо от расовой и национальной принадлежности.

Представитель Тегерана также выразила соболезнования семьям погибших. По ее словам, деньги не смогут облегчить боль семей, потерявших родных в этой катастрофе, однако являются данью уважения иранской стороны к правам человека.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана был сбит пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек, из них 9 — члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство жертв — из Ирана и Канады.

Изначально власти Ирана утверждали, что самолет разбился из-за технической неисправности, но затем признали, что лайнер по ошибке сбила иранская ракета.

Отметим, что родственники жертв могли получить компенсации еще в октябре, если бы не действия Киева. Тогда Тегеран уже заявлял о готовности выплатить одинаковые компенсации родственникам всех жертв сбитого украинского лайнера независимо от их гражданства.

А затем иранские власти даже взяли на себя обязательство арестовать шестерых подозреваемых по данному делу. Однако дальнейшее сотрудничество сторон затормозилось, так как Киев стал шантажировать Тегеран суммой компенсации и даже начал указывать, к какому тюремному сроку следует приговорить обвиняемых иранских военных.

Как сообщало ИА Newstes, в итоге Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе пассажирского лайнера МАУ, хотя необходимая сумма уже была заложена в бюджет страны.