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Не хватило одного голоса — в Абхазии не приняли бюджет на 2021 год

Не хватило одного голоса — в Абхазии не приняли бюджет на 2021 год

Депутаты парламента Абхазии не приняли сегодня, 30 декабря, проект республиканского бюджета на 2021 год. Видео с заседания публикует Respublica. Для принятия документа не хватило одного голоса. Бюджет принимают двумя третями голосов.

«Депутаты не стали голосовать за раздутые штаты чиновников и „зарплатный бюджет“, которые им предложило правительство, а настояли на расходах на энергетику. Отключения света по шесть часов в день и аварии на подстанциях должны заставить делать выводы», — пишут авторы канала.

Заседание парламента продолжалось около семи часов. Основные споры возникли вокруг главного финансового документа страны. Комитету парламента по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам поручено доработать проект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение парламента.

Ранее сегодня депутаты внесли изменения в закон «О Республиканском бюджете на 2020 год», они касаются параметров доходной и расходной частей государственного республиканского бюджетов на 2020 год. Доходная часть республиканского бюджета, статья, которая касается российской финансовой помощи, уменьшается на 42 644,8 тысячи рублей. Расходная часть республиканского бюджета сокращается на 83 398,6 тысячи рублей.

Общий объем государственного бюджета Республики Абхазия на 2020 год по доходам составил 10 044 096,0 тысячи рублей, по расходам — 11 172 119.9 тысячи рублей.

Дефицит государственного бюджета составил 1 128 023,9 тысячи рублей.

Общий объем республиканского бюджета на 2020 год составил 7 870 476,2 тысячи рублей, расходы — 8 975 987,7 тысячи рублей.

Размер дефицита республиканского бюджета на 2020 год составил 1 105 511, 5 тысячи рублей.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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